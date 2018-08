F1: nel calendario 2019 ci sarà anche il GP di Germania? Ci sono serie possibilità

Una buona notizia sul fronte “GP di Germania 2019” di Formula Uno. Secondo alcune indiscrezioni l’appuntamento di Hockenheim, a rischio fino a qualche settimana fa per le solite problematiche economiche riguardanti la gestione dell’impianto teutonico, potrebbe far parte del calendario iridato dell’anno prossimo.

Come rivela motorsport.com, l’accordo tra Liberty Media e gli organizzatori della corsa tedesca sarebbe di una sola stagione e la procedura è stata accelerata per ottimizzare la vendita dei biglietti ed organizzare il tutto. Un qualcosa che, successivamente, dovrebbe portare a ridiscutere un contratto a lungo termine in cui anche alcuni potenziali finanziatori esterni potrebbero dare un contributo. Si pensa, in questo senso, alla Mercedes.













