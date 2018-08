F1, GP Italia Monza 2018: Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, due campioni agli antipodi. Chi vincerà?

Il conto alla rovescia sta per terminare. Il Tempio della velocità è pronto per ospitare il quattordicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno e la sfida tra Ferrari e Mercedes è decisamente serrata. Sono 17 le lunghezze che separano Sebastian Vettel da Lewis Hamilton, in vetta alla graduatoria riservata ai piloti. L’animo del tedesco ha ripreso vigore dopo il successo di Spa (Belgio), sverniciando l’avversario lungo il rettilineo del Kemmel con irrisoria facilità.

La risposta che Seb voleva a dare a se stesso e agli altri. I GP in Germania e in Ungheria erano stati quelli dell’amarezza, con una vittoria andata in fumo per un errore marchiano e una qualifica magiara in cui Giove Pluvio aveva sorriso ancora una volta a Lewis. Il morale era sotto i tacchi ma la Rossa ha reagito e il suo campione ha risposto presente nel momento migliore. I giochi sono riaperti e la sfida tra il teutonico e il britannico si fa appassionante.

Due piloti agli antipodi i protagonisti di questa “saga”: Sebastian, gran lavoratore, innamorato del marchio Ferrari e desideroso di gettare il cuore oltre l’ostacolo per riportare l’iride sotto l’insegna del Cavallino Rampante dopo 11 anni; Hamilton, genio e spigliatezza in tutte le sue manifestazioni, straordinariamente veloce ma a volte anche molto autoreferenziale. Stili diversi in un confronto in pista molto “closed“, come direbbero gli inglesi. Entrambi godono di due vetture performanti ed entrambi hanno le loro chance per centrare l’obiettivo. Chi vincerà?

Bella domanda. A Monza la Ferrari sembra favorita: la power unit è altamente prestazionale e la trazione della monoposto è notevole. La scuderia di Brackley dovrà correre ai ripari ma forse, ancora una volta, le intemperanze del meteo potrebbero scompaginare i piani. Ne approfitterà ancora una volta il n.44? Vedremo. Certo è che questa contesa tra due entità opposte dà ancor più gusto ad un confronto che non sembra finire mai.













FOTOCATTAGNI