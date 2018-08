F1, GP Italia 2018: come vedere in tv il fine settimana di Monza. Orari e programma su Sky, TV8 e RAI

Con ancora negli occhi lo splendido fine settimana di Spa-Francorchamps, il Mondiale 2018 di Formula Uno si trasferisce immediatamente a Monza, per il tanto atteso Gran Premio d’Italia. Il tracciato brianzolo sarà il palcoscenico ideale per l’ennesimo duello tra Sebastian Vettel, rinfrancato dalla vittoria sulla pista delle Ardenne, e Lewis Hamilton, che a Monza ha vinto ben quattro delle ultime sei edizioni. La Ferrari, invece, non vince “in casa” dal lontano 2010, dai tempi di Fernando Alonso.

Si annuncia un weekend davvero importante, forse decisivo, per il prosieguo della stagione, per cui non andrà assolutamente perso con Ferrari e Mercedes che si presentano sul circuito più veloce del mondo praticamente alla pari. Di seguito, quindi, proponiamo il calendario completo del fine settimana di Monza, il programma dettagliato e tutti gli orari delle sessioni del GP d’Italia 2018, 13esima tappa del Mondiale di Formula 1. L’evento sarà trasmesso, come sempre, in diretta tv su Sky (tramite SkySport F1 canale 207 e SkySport1 canale 201) e, ovviamente, anche in diretta streaming su Sky Go. Per l’occasione qualifiche e gara saranno visibili anche IN CHIARO SULLA RAI (le prove libere del venerdì saranno su RaiSport+ HD) e su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre).

Come ogni appuntamento del Mondiale, è prevista la DIRETTA LIVE scritta su OASport di prove libere, qualifiche e gara: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla dello spettacolo di Monza.

PROGRAMMA GP ITALIA 2018

Venerdì 31 agosto

ore 11.00-12.30 Prove libere 1 – Diretta SkySport1, SkySportF1 e RaiSport+ HD

ore 15.00-16.30 Prove libere 2 – Diretta SkySport1, SkySportF1 e RaiSport+ HD

Sabato primo settembre

ore 12.00-13.00 Prove libere 3 – Diretta SkySport1, SkySportF1 e RaiSport+ HD

ore 14.55 Qualifiche – Diretta SkySport1, SkySportF1, TV8 e RAI2 HD

Domenica 2 settembre

ore 15.10 Gara – Diretta SkySport1, SkySportF1, TV8 e RAI1 HD

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI