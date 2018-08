F1, le power unit rimangono dopo il 2020? Ross Brawn: “Valutare se ha senso cambiare le regole”

La F1 sarebbe intenzionata ad allungare la vita dei motori attualmente in uso senza introdurre dei cambiamenti originariamente fissati per il 2021. Ad affermarlo è stato Ross Brawn alla vigilia del GP del Belgio: lo stravolgimento non sarebbe necessario perché non si sono affacciati nuovi costruttori interessati all’ingresso nel Circus.

Si era parlato di Porsche, Aston Martin e Cosworth ma non ci sono state novità e dunque il responsabile sportivo della FOM ha proposto di rivedere le tempistiche per il cambiamento: “Vogliamo provare a introdurre una serie di regole tecniche sul motore che possano attirare l’attenzione di nuovi costruttori e che consolidino la presenza delle Case oggi impegnate in F1: dobbiamo valutare, quindi, se ha senso cambiare le norme delle power unit nel 2021 o se è meglio aspettare per varare delle norme che facilitino l’arrivo di nuovi Marchi”.

Brawn parla di inserire dei limiti sulle prove al banco e sul numero degli aggiornamenti ed è incerto se al momento è necessaria una vera e propria rivoluzione oppure un’evoluzione più gestibile. Se ne parlerà più diffusamente nell’immediato futuro, al momento l’attenzione è tutta sulla lotta tra Mercedes e Ferrari per il Mondiale in corso.













Fonte: it.motorsport.com