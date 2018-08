F1, Kimi Raikkonen presenta la sua biografia: tra dislessia, alcol e party infiniti. Il pilota si racconta a viso aperto

Kimi Raikkonen ha deciso di raccontare alcuni dei suoi segreti più intimi nell’autobiografia “Kimi Tuntematon” (“Kimi segreto”) che ha elaborato con l’aiuto dello scrittore Kari Hotakainen che per mesi ha frequentato il pilota della Ferrari riuscendo a catturare delle confessioni molto interessanti sulla sua vita. L’opera è stata presentata pochi giorni fa a Helsinki e il Campione del Mondo 2007 ha parlato diffusamente dei suoi problemi come riporta la Gazzetta dello Sport.

Lo scandinavo si è infatti soffermato sui problemi di dislessia e sulla sua difficoltà a leggere, parla anche dell’alcol definendolo come un rimedio contro lo stress e di quando salì sul podio nel GP di Spagna 2012 dopo un party durato addirittura 16 giorni (sic!). Gli shock non finiscono di certo qui perché parla anche di quando si risvegliò nel letto di un attore a poche ore dalla sua presentazione ufficiale come pilota del Cavallino Rampante. Le confessioni sono tantissime, il libro è assolutamente da leggere per conoscere meglio il finlandese e apprezzarne la sua personalità. Nel weekend si tornerà in pista per il GP del Belgio, poi settimana prossima tutti a Monza: arriverà lì la conferma sul rinnovo di contratto di Kimi Raikkonen in Ferrari per il 2019?