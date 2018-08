MotoGP, GP Gran Bretagna 2018: Andrea Dovizioso, che ridimensionamento. Confronto impietoso con il 2017

129 punti, quarto posto in classifica, solo due vittorie e altri due podi. Questo è quanto ottenuto da Andrea Dovizioso nel Mondiale MotoGP 2018 alla vigilia del GP di Gran Bretagna 2018 che si disputerà nel weekend. Davvero poca cosa rispetto a quanto il forlivese era riuscito a compiere lo scorso anno, quello della sua esplosione ai massimi livelli: prima di scendere in pista a Silverstone, il pilota della Ducati aveva totalizzato 158 punti con ben tre vittorie, occupava il secondo posto in classifica ed era ad appena 16 punti da Marc Marquez che invece adesso è addirittura a 72 lunghezze di distacco.

Dodici mesi fa il Dovi trionfò in Gran Bretagna, sfruttò il ritiro dello spagnolo e volò in testa al campionato lottando fino all’ultima gara per il titolo iridato. Pura utopia in questa stagione dove sono stati collezionati troppi errori e cadute per poter sperare di essere competitivo e puntare al massimo risultato.

La stagione di Andrea Dovizioso, incominciata con la vittoria in Qatar, era infatti partita con ben altri obiettivi ma poi nel corso dei mesi c’è stato un progressivo ridimensionamento: Ducati gli ha sì rinnovato il contratto a cifre degne di un top rider dopo un lungo tira e molla ma i risultati in pista non sono stati brillantissimi nonostante la moto fosse spesso in grado di lottare per le prime posizioni.

I tre errori in quattro gare tra Barcellona, Jerez e Francia, sommati ai piazzamenti non all’altezza in Argentina e nelle Americhe, hanno frenato la rincorsa del 32enne che ora sembra essere costretto a dover lottare con il compagno di squadra Jorge Lorenzo (lui vincitore di tre gare…) e con Valentino Rossi per il secondo posto alle spalle del Campione del Mondo. Troppo poco per Dovizioso da cui ci si aspettava qualcosa in più dopo la mirabolante stagione 2017 che lo aveva proiettato tra i grandi.













FOTOCATTAGNI