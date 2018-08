F1, GP Italia Monza 2018: Nico Hulkenberg penalizzato di dieci posizioni a Monza dopo l’incidente in Belgio

Costa caro al tedesco della Renault Niko Hulkenberg l’incidente al via del GP di Spa (Belgio), tredicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il teutonico dovrà scontare, infatti, 10 posizioni in griglia di partenza nel prossimo appuntamento a Monza (2 settembre). Una decisione presa dalla FIA nel post-gara, dopo aver visionato e verificato i filmati, ascoltando anche la versione dello stesso Hulkenberg che si è assunto, con onestà, la responsabilità: “Non c’è stato nessun problema tecnico, è davvero incredibile vedere come sono sensibili queste macchine. Se ci sono delle monoposto davanti a te, perdi tanta aderenza e quando ho frenato c’è stato un bloccaggio della mia ruota anteriore, così sono scivolato addosso ad Alonso. Probabilmente è stato un errore di valutazione totalmente mio, ho frenato troppo tardi, ed è sicuramente frustrante per lo spagnolo e per Charles Leclerc, ma lo è anche per me”, ha dichiarato il pilota della Renault (fonte Sky Sport) che quindi avrà un weekend brianzolo in salita.













FOTOCATTAGNI