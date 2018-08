F1, Charlie Whiting sulle dichiarazioni di Hamilton: “Il trucco della Ferrari? Stanno facendo un buon lavoro e Mercedes deve fare meglio”

Lewis Hamilton prova ad aggiustare il tiro, come era già avvenuto nel post gara a Silverstone (Gran Bretagna). Poco dopo il termine del GP del Belgio (13° round del Mondiale 2018 di Formula Uno), con vittoria della Ferrari di Sebastian Vettel, il britannico aveva commentato il trionfo del tedesco in questo modo: “La Ferrari deve avere trovato qualche trucco sulla sua macchina“. Una posizione un po’ fuori luogo che Lewis ha poi corretto: “Non intendevo dire qualcosa di illegale ma un aggiornamento o qualcosa di vantaggioso che consente loro di andare più forte“.

Il primo commento però del quattro volte campione del mondo della Mercedes non è sfuggito al direttore di gara Charlie Whiting che ha così dichiarato: "Sono piuttosto divertito perché noi sappiamo molto della monoposto Ferrari e non c'è modo che Lewis possa invece sapere alcunché della Rossa. Loro stanno facendo un buon lavoro al momento e la Mercedes deve provare a contrastarlo, no? Quel commento di Hamilton dice nulla, se non che la Ferrari ha qualcosa sulla macchina che le sta dando delle buone prestazioni, ed è un 'qualcosa' di cui tutti noi, come Fia, siamo al corrente e di cui siamo felici", la chiosa di Whiting (fonte: gazzetta.it).













