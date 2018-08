F1, GP Italia Monza 2018: come vederlo in tv gratis e in chiaro. C’è la diretta sulla RAI!

Nel prossimo weekend il Tempio della velocità di Monza tornerà protagonista su questi schermi. Dal 31 agosto al 2 settembre il Mondiale di Formula Uno 2018 sarà impegnato sulla celebre pista brianzola. L’appuntamento numero 14 dell’annata è pronto a regalare grandi emozioni agli appassionati e le attese per quanto concerne la Ferrari sono molte. La Rossa è reduce dal trionfale successo di Sebastian Vettel a Spa (Belgio), altro tracciato storico. Il tedesco, grazie a questo risultato, ha accorciato le distanze rispetto a Lewis Hamilton (Mercedes), secondo nella gara belga, ed ora il gap è di 17 punti.

Per il Cavallino Rampante correre davanti ai propri tifosi darà una motivazione in più per far bene e centrare il bersaglio grosso. Nella rincorsa iridata, questo round ha sempre avuto una grande importanza. Anche in questo caso non c’è eccezione. La Ferrari, a differenza delle precedenti edizioni, può essere molto performante su un tracciato con queste caratteristiche e dunque le chance di una magica doppietta ci sono tutte. Lo chiede il pubblico ferrarista e se lo aspettano anche i piloti.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP d’Italia 2018, 14esima tappa del Mondiale di F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e IN CHIARO SULLA RAI e su TV8.

Venerdì 31 agosto

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

Sabato 1° settembre

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

Domenica 2 settembre

15.10 Gara

GP ITALIA 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP del Belgio 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 in ogni singola fase.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport di prove libere, qualifiche e gara: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Garantita la diretta tv sulla Rai e TV8 in chiaro delle prove libere, delle qualifiche e della gara. Secondo questo palinsesto:

Venerdì 31 agosto

ore 11.00 Prove libere 1 – RaiSport+ HD

ore 15.00 Prove libere 2 – RaiSport+ HD

Sabato 1° settembre

ore 12.00 Prove libere 3 – TV8

ore 14.55 Qualifiche – RAI2 HD / TV8

Domenica 2 settembre

ore 15.00 Gara – RAI1 HD / TV8













FOTOCATTAGNI