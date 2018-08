F1, GP Italia 2018: le previsioni meteo del fine settimana a Monza. Incubo pioggia per la Ferrari…

Siamo alla vigilia del weekend più atteso dai tifosi della Ferrari e degli appassionati di motori in Italia. Domenica 2 settembre si disputerà il GP di Monza, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno, ed ancora una volta a tenere banco sarà la sfida tra la Rossa e la Mercedes.

Reduce dal trionfo a Spa (Belgio), Sebastian Vettel ha accorciato le distanze nella graduatoria iridata riservata ai piloti nei confronti di Lewis Hamilton. Il britannico può contare ora su 17 punti di vantaggio e deve preoccuparsi per via di una SF71H apparsa particolarmente performante sul tracciato belga. Caratteristiche simili alla pista delle Ardenne le ritroveremo anche sul circuito brianzolo, il “Tempio della velocità“.

L’efficienza della power unit sarà uno dei fattori determinanti, al pari della trazione e della guidabilità della vettura. Aspetti tecnici considerati dalle due scuderie rivali. Tuttavia, in una lotta così serrata, sarà anche il meteo ad essere una variabile importante. Come i round in Germania e in Ungheria hanno dimostrato, l’arrivo della pioggia, pur breve, può cambiare le carte in tavola e scompaginare i piani dei team. In questi casi, fino ad ora, è sempre stato Hamilton a brillare. Lo dimostrano la vittoria ad Hockenheim e le pole position a Budapest ed a Spa.

La domanda è la seguente: quali sono le previsioni meteorologiche per il weekend di Monza? Ebbene, secondo le informazioni de “ilmeteo.it” è in arrivo una perturbazione dal Nord Europa che comporterà forte instabilità in Brianza. Ci sarà dunque la pioggia e questa dovrebbe essere protagonista venerdì 31 agosto (prove libere) e sabato 1° settembre (temperature minime di 18°C e massime di 25°C), giornata quest’ultima con rovesci e temporali, alternati ad ampie schiarite. Pertanto una condizione variabile che potrebbe influenzare lo svolgimento delle qualifiche, un po’ come avvenuto l’anno scorso. Domenica, invece, pur non mancando le nubi, il tempo è previsto più stabile e le temperature saranno attorno ai 22°C, altro dato da non trascurare.

