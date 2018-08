F1, GP Italia 2018: i precedenti di Sebastian Vettel a Monza. Quella prima vittoria con la Toro Rosso…

Attesa febbrile per il GP d’Italia. Monza è pronta a colorarsi di rosso e sostenere la Ferrari. Un film che si ripete anno dopo anno: in questa stagione, però, le motivazioni sono ancora più alte perché la Ferrari e Sebastian Vettel sono in piena corsa per giocarsi il titolo. Lewis Hamilton è ancora in vantaggio, di 17 punti, ma il successo in Belgio ha rilanciato le ambizioni di Seb e del Cavallino. Monza rappresenterà uno spartiacque cruciale prima del rush finale.

Una gara legata indissolubilmente alla carriera di Vettel, che qui nel 2008 colse il primo successo in F1. Il tedesco, al volante della Toro Rosso, fu dominante sotto la pioggia, prendendosi prima la pole position e poi la vittoria. Un weekend perfetto, interamente bagnato (proprio le condizioni che Seb è sembrato mal digerire quest’anno), con una conduzione della corsa da veterano, a dispetto dei suoi 21 anni (allora divenne il più giovane vincitore in F1). Una performance che fece aprire gli occhi a tutti gli addetti ai lavori sul talento di Vettel.

Seb, però, dopo il passaggio in Red Bull, dovette però aspettare tre anni prima di tornare sul gradino più alto del podio a Monza (8° nel 2009 e 4° nel 2010). Vettel tornò dominante come qualche stagione prima, stabilendo la pole e vincendo nonostante una brutta partenza, in cui fu sfilato da Fernando Alonso, poi superato qualche giro dopo. La terza vittoria del pilota tedesco a Monza, accolta dai fischi dei tifosi della Ferrari nel corso della premiazione, è arrivata invece nel 2013, sempre con la stessa modalità, partendo davanti a tutti e guidando la gara in ogni sua fase. In mezzo, però, il weekend nero del 2012, quando Seb, dopo una qualifica non entusiasmante, fu limitato in gara da un drive through per un contatto con Alonso, terminando poi in 22esima posizione, ritirandosi per problemi alla vettura a sei giri dalla fine.

Poi, il passaggio alla Ferrari e la storia recente, ovvero un rapporto tra lui e i tifosi della Rossa sfociato nell’amore, con quel “forza Ferrari” gridato dal palco della premiazione. In tre edizioni corse con la vettura di Maranello, infatti, Vettel è salito per tre volte sul podio (2° nel 2015, 3° nel 2016 e 2017), senza però mai avere reali chance di vincere. Quelle che invece quest’anno ci sono tutte: la SF71H è più competitiva rispetto alle monoposto che l’hanno preceduta e il successo a Spa (che mancava dal 2009) è un buon indizio del fatto che la Ferrari possa giocarsela anche a Monza. Per colorare di un rosso ancora più acceso il Tempio della Velocità.













