F1, GP Emirati Arabi 2018: scelte le gomme per Yas Marina. Pirelli porta le mescole morbide

La Pirelli ha annunciato quali mescole di gomme verranno utilizzate nel GP degli Emirati Arabi Uniti, l’ultimo appuntamento del Mondiale F1 in programma nel weekend del 23-25 novembre. La casa milanese ha comunicato che a Yas Marina verranno portate le tre mescle più morbide: hypersoft (rosa), ultrasoft (porpora) e supersoft (rossa). Pacchetto dunque estremo per la gara che potrebbe decidere il titolo iridato: la battaglia tra Ferrari e Mercedes, il duello tra Sebastian Vettel e Lewis Hamilton potrebbero delinearsi proprio in questa occasione.

Come sempre ogni pilota ha l’obbligo di conservare per il Q3 un set di hypersoft che andrà restituito poi a Pirelli. Bisognerà scegliere 13 set di gomme a disposizione per l’intero fine settimana.













