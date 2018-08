F1, GP Belgio 2018: qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv

Oggi sabato 24 agosto si disputano le qualifiche del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. A Spa-Francorchamps si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si assegna l’ambita pole position: sul lungo tracciato delle Ardenne, molto impegnativo e selettivo, potrebbe decidersi il campionato e scattare davanti a tutti avrà una valenza fondamentale. Si preannuncia dunque grande spettacolo in turno di qualifica particolarmente acceso e con sempre l’incognita meteo a farla da capolino visto che possibili scrosci d’acqua sono sempre all’ordine del giorno in questa particolare zona delle Ardenne.

Le Ferrari hanno dimostrato di esserci nelle prove libere, Sebastian Vettel vuole scattare davanti a Lewis Hamilton per poi lanciarsi in gara e cercare la vittoria che gli permetterebbe di ridurre il distacco in classifica generale. Il Campione del Mondo proverà a sferrare tutte le sue doti nel time attack. Valtteri Bottas è già certo di partire in ultima posizione a causa di una penalizzazione, attenzione a Kimi Raikkonen che gradisce questo tracciato.

Di seguito il calendario, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 25 AGOSTO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

QUALIFICHE GP BELGIO 2018: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le qualifiche GP del Belgio 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 in ogni singola fase.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport di prove libere, qualifiche e gara: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Garantita la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 alle ore 20.00.













FOTOCATTAGNI