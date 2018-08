F1, GP Belgio 2018: prove libere 2. Ferrari davanti alla Mercedes con Kimi Raikkonen! Sebastian Vettel super sul passo gara

C’è ancora una Ferrari davanti a tutti dopo le prove libere 2 del GP del Belgio. È quella di Kimi Raikkonen, che nel pomeriggio di Spa è stato il più veloce in 1’43″355. Un tempo che conferma una volta di più le qualità della SF71H, confermatasi la vettura più performante sul giro secco anche nella seconda sessione.

Il tempo di Raikkonen è stato più veloce di circa un secondo rispetto a quello stabilito in mattinata da Sebastian Vettel. Il tedesco, però, non è stato in grado di ripetersi oggi, non riuscendo a scendere sotto l’1’44” nella simulazione della qualifica, quando ha girato con gomma rossa (la più morbida). Seb ha terminato le prove libere 2 al quinto posto, staccato di ben sette decimi dal compagno di squadra.

Dietro al finlandese ci sono ovviamente le due Mercedes. Lewis Hamilton è secondo a 168 millesimi da Raikkonen, seguito da Valtteri Bottas che è invece più distante, a quattro decimi. Passo indietro rispetto alla mattinata per la Red Bull, con Max Verstappen e Daniel Ricciardo in quarta e sesta posizione, a sei e nove decimi.

L’impressione è quella che sarà ancora una volta un duello equilibrato tra Ferrari e Mercedes, domani in qualifica ma anche in ottica gara. Vettel si è rifatto alla grande, mostrando un passo invidiabile con la gomma media, paradossalmente quella con cui la Rossa ha spesso faticato. Seb e Kimi si sono mostrati competitivi con tutte e tre le mescole portate qui dalla Pirelli (Medium, Soft e Supersoft), con la Mercedes vicinissima e in linea con le prestazioni. Con Bottas (che in ogni caso partirà ultimo), però, perché Hamilton ha prima faticato con la rossa, spiattellata dopo pochi giri, poi con la bianca ha convinto solo a tratti, complice il traffico. Ma il weekend è ancora lungo e tutto può ancora succedere.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DELLE PROVE LIBERE 2 DEL GP DEL BELGIO













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI