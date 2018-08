F1, GP Belgio 2018: previsioni meteo. Gara sotto il sole, rischio pioggia scongiurato?

Le qualifiche del GP del Belgio 2018 sono state rovinate dalla pioggia, il Q3 è stato caratterizzato da un violento acquazzone che ha rimescolato le carte in tavola e che ha regalato un epilogo inatteso rispetto alle aspettative della vigilia. Lewis Hamilton ha conquistato la pole position sul bagnato precedendo Sebastian Vettel e le due Force India mentre Kimi Raikkonen si è dovuto accontentare della sesta posizione.

Le previsioni meteo sono però abbastanza lineari per la gara in programma domenica 26 agosto alle ore 15.10: sul circuito delle Ardenne non ci sono possibilità di pioggia, viene dato un misero 2% di probabilità di gara bagnata dunque si correrà sull’asciutto e le Ferrari dovranno provare a ruggire. Vettel cercherà subito un sorpasso al via su Hamilton e dovrà sfruttare la situazione per ricucire il gap in classifica generale del Mondiale F1.













FOTOCATTAGNI