F1, GP Belgio 2018: Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, battaglia totale a Spa. Si può decidere il Mondiale

Se già da giovedì si sapeva che il Gran Premio del Belgio 2018 di Formula Uno sarebbe stato di grande importanza per numerose motivazioni, dopo le qualifiche di ieri si può già affermare che la gara di Spa-Francorchamps rischia, già oggi, di diventare fondamentale per quanto riguarda il Mondiale nel suo complesso.

I due grandi rivali, distanziati di 24 punti in classifica generale, sono pronti alla battaglia. Lewis Hamilton dalla pole position, l’ennesima, la 78esima per l’inglese in carriera, Sebastian Vettel al suo fianco, pronto a tutto per vincere questa gara. Il peso specifico è enorme, e completamente diverso per i due contendenti. Un’altra vittoria per il campione del mondo in carica lo vedrebbe in fuga in graduatoria e, soprattutto, minerebbe ulteriormente il morale del tedesco che, al netto dell’errore pesantissimo di Hockenheim, sembra anche abbandonato dalla Dea Bendata che, viceversa, sta elargendo doni a piene mani al suo rivale.

Il ferrarista non può più fallire, né concedere punti all’inglese. Oggi sulle Ardenne deve vincere o, quantomeno, arrivare davanti nel confronto diretto. Un aspetto quanto mai complicato, dato che Hamilton e Vettel sono praticamente da soli in griglia. Alle loro spalle scatteranno, infatti, le due Racing Point Force India, con Kimi Raikkonen solamente sesto, e Valtteri Bottas addirittura in ultima fila dopo la sostituzione del motore. Anche le Red Bull, solita mina vagante del lotto, saranno in quarta fila, per cui sarà un vero corpo a corpo tra i due rivali.

Dalla sua parte Vettel sa che potrà sfruttare una vettura eccellente, soprattutto nei tratti veloci, la partenza e la strategia a livello di pit stop. Hamilton, invece, è consapevole che tutto il peso sarà sulle spalle dell’avversario e lui, quindi, potrà continuare a veleggiare sulla cresta dell’onda, con una W09 performante, specie nel tratto misto, e potrà mettere pressione all’ex Red Bull, costretto al tutto per tutto. Stiamo attendendo questo duello da tempo, e sembra proprio che l’appuntamento sia finalmente arrivato. Hamilton contro Vettel, sulla pista più bella del mondo. Non ci rimane che gustarci l’evento che, ad occhio e croce, potrebbe davvero lasciare il segno nella storia, recente e meno, della Formula Uno.

