F1, GP Belgio 2018: Kimi Raikkonen e la magia di Spa. Una delle (poche) piste che esaltano il finlandese

Su questa pista ha centrato 4 vittorie (alle spalle solo di Ayrton Senna con 5 e Michael Schumacher con 6) e cinque podi in totale dimostrando di essere davvero a suo agio sulla pista delle Ardenne. Kimi Raikkonen a Spa Francorchamps sa sempre dare il proprio meglio, ed è il luogo del suo ultimo successo con i colori della Ferrari nell’ormai lontano 2009. Un tracciato speciale, in un modo o nell’altro, per il finlandese, che sta facendo di tutto per tornare sul gradino più alto del podio, cosa che non gli capita dal Gran Premio di Australia 2013 quando correva con la Lotus.

In questa occasione Kimi Raikkonen vuole nuovamente puntare in alto. Sa che di occasioni simili gliene rimangono sempre meno e, come detto, lo splendido tracciato belga si sposa al meglio con le sue doti di guida. “Ice Man” vuole la vittoria a Spa ma dovrà fare i conti sia con i rivali di Mercedes e Red Bull sia, soprattutto, con il suo compagno di scuderia, Sebastian Vettel che inizia questa seconda parte di campionato con la chiara intenzione di non lasciare nulla di intentato.

Per il finlandese, dunque, non sarà un fine settimana semplice. Dovrà puntare alla vittoria ma non potrà andare a scapito del suo compagno di team. Le gare al termine della stagione sono sempre meno e gli ordini di scuderia potrebbero risultare decisivi d’ora in avanti. L’importante, dunque, sarà vedere l’ex McLaren e Lotus davanti a Lewis Hamilton, per togliere punti importanti al campione del mondo in carica.

Kimi Raikkonen dovrà barcamenarsi tra questi aspetti nel corso del weekend del Gran Premio del Belgio. cercando comunque il massimo. Vincere su questa pista potrebbe valere in maniera ancor più grande per il campione del mondo 2007. Tornare sul gradino più alto del podio sarebbe il coronamento di un periodo nel quale sta andando oltre le aspettative (quattro terzi posti ed un secondo nelle ultime cinque uscite) e che potrebbe garantirgli il rinnovo del contratto con la scuderia di Maranello.

Non è ancora detta l’ultima parola in ottica 2019, e “Ice Man” prova ancora a giocare le proprie chance. La Ferrari non ha ancora scelto il compagno di Seb Vettel, con Charles Leclerc che rimane l’unica minaccia ancora in piedi. Per il pilota classe 1979, dunque, la chance di Spa potrebbe essere una delle ultime con i colori della Ferrari, e ovviamente cercherà il colpaccio tra Eau Rouge-Raidillon e Blanchimont per, chissà, chiudere nel migliore dei modi la sua carriera o la sua avventura sulla Rossa.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













