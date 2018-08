F1, GP Belgio 2018: come vederlo in tv su Sky e TV8. Il palinsesto e gli orari

Dove eravamo rimasti? Alla vittoria di un Lewis Hamilton implacabile, a Budapest (Ungheria), su un tracciato che avrebbe dovuto favorire la Ferrari e, invece, un po’ la pioggia delle qualifiche e un po’ l’abilità del pilota britannico hanno ribaltato i valori attesi. Il risultato è stato il seguente: secondo successo consecutivo per Lewis dopo il trionfo di Hockenheim (Germana) e vantaggio in classifica generale sulla Ferrari di Sebastian Vettel portato a 24 lunghezze, mentre sono 10 i punti di vantaggio della Mercedes sulla Rossa.

Dopo la lunga pausa estiva, tra esattamente una settimana, il Circus si ritroverà in uno degli appuntamenti più attesi della stagione, su uno dei tracciati che ha fatto la storia dell’automobilismo: il circuito belga di Spa-Francorchamps. La pista delle Ardenne, con i suoi 7.004 km, sarà una sfida per i piloti e le vetture nel suo mix tra rettilinei e curve ad alta velocità di percorrenza. Caratteristiche particolari che richiederanno degli aggiornamenti ad hoc sulle monoposto, per massimizzare la prestazione. In questo senso la Ferrari è intenzionata a presentarsi con alcuni update sostanziali per lanciare il guanto di sfida alle Frecce d’Argento e recuperare il terreno perso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 24 AGOSTO:

11.00-12.30 Prove libere 1

15.00-16.30 Prove libere 2

SABATO 25 AGOSTO:

12.00-13.00 Prove libere 3

15.00 Qualifiche

DOMENICA 26 AGOSTO:

15.10 Gara

GP BELGIO 2018: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP del Belgio 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 in ogni singola fase.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport di prove libere, qualifiche e gara: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

Garantita la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 per quanto riguarda qualifiche e gara: sabato e domenica, sempre alle ore 20.00.

Previste le consuete repliche su Sky Sport F1, palinsesto ancora da definire.













FOTOCATTAGNI