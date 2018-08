F1, GP Belgio 2018: a che ora comincia la gara e su che canale vederla in tv

Domenica domenica 26 agosto si disputerà il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. A Spa-Francorchamps andrà in scena una gara fondamentale in ottica campionato e lo spettacolo non dovrebbe mancare. Lewis Hamilton scatterà dalla pole position, conquistata sul bagnato, e vuole allungare ulteriormente in classifica generale ma Sebastian Vettel in seconda posizione va a caccia del sorpasso per involarsi verso la vittoria e recuperare dei punti preziosi per il prosieguo della stagione. Kimi Raikkonen scatterà invece dalla sesta piazza, Valtteri Bottas addirittura dall’ultima casella per aver sostituito la power unit. Per la Rossa non c’è scelta: bisogna vincere per invertire il trend e di sicuro l’andamento del time-attack non ha agevolato il Cavallino Rampante.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 26 AGOSTO:

15.10 GP Belgio 2018 – Gara

GP BELGIO 2018: COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA TV E STREAMING

Il GP del Belgio 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, per non perdersi davvero nulla.

Differita tv su TV8 a partire dalle ore 20.00.













