F1, Ferrari già a Monza a fine luglio: filming day con Charles Leclerc. Una mossa strategica della Rossa?

C’è grande attesa ed entusiasmo a Monza per quel che sarà il GP d’Italia di Formula Uno, quattordicesimo round del Mondiale 2018 programmato nel prossimo weekend. Il successo di Sebastian Vettel a Spa (Belgio) ha galvanizzato i tifosi e tutto l’ambiente della scuderia di Maranello. I punti guadagnati nei confronti di Lewis Hamilton hanno portato il tedesco a -17 dal campione britannico nella graduatoria riservata ai piloti e sul circuito brianzolo ne vedremo delle belle.

Tuttavia, secondo quanto riporta Roberto Chinchero su it.motorsport.com, la SF71H avrebbe già girato nel Tempio della velocità a fine luglio. La monoposto del Cavallino Rampante sarebbe scesa in pista, disputando un filming-day, a porte chiuse. 100 km concessi per le riprese promozionali, con Charles Leclerc alla guida che così avrebbe provato per la prima volta la Ferrari di quest’anno, con differenti pneumatici “demo”.

Le informazioni avute potrebbero essere state preziose e chissà se il Cavallino non abbia adottato una strategia di questo genere per avere qualche vantaggio nel weekend iridato? Lo scopriremo.













