F1, Angelo Sticchi Damiani sul futuro del GP d’Italia: “Non sarà facile, ma proveremo a trovare un accordo con Liberty Media”

Continua a tenere banco il tema del contratto in scadenza nel 2019 del GP d’Italia di Formula Uno con Liberty Media, gestore del Circus delle quattro ruote. La volontà dell’ACI e del suo presidente Angelo Sticchi Damiani, figura di riferimento nell’organizzazione dell’evento, è quella chiaramente del rinnovo, a patto che vi siano le condizioni per poter procedere. Non è un mistero che i conti siano in rosso, se si va a fare un bilancio degli ultimi appuntamenti a Monza. Ci si augura che Chase Carey, n.1 di Liberty Media, sappia trovare una soluzione percorribile.

“Non sarà facile, ma proveremo a trovare un accordo con Liberty Media visto che gli altri circuiti europei stanno soffrendo molto. In molti sono nei guai e pensano di non poter più finanziare il loro Gran Premio. Questo è il momento di guardarci negli occhi e di valutare la strada migliore per il futuro. Noi vogliamo continuare fino al 2022, quando il Gran Premio compirà cento anni, ma servono delle discussioni serie per non fermare il tutto al 2019, ha dichiarato il dirigente italiano intervistato dalla Gazzetta dello Sport (dichiarazioni riportate da f1grandprix.motorionline.com)













