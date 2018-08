European Championships 2018: tutti gli italiani in gara domani (9 agosto). Orari e programma delle gare

Giovedì 9 agosto davvero molto ricco gli European Championships 2018, competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. L’Italia vuole essere protagonista nell’ultima giornata riservata al nuoto con Simona Quadarella a caccia di nuove magie, l’atletica entra nel vivo a Berlino e vedremo all’opera anche Gianmarco Tamberi e Libania Grenot, spazio alle 10 km di nuoto di fondo con Rachele Bruni e Simone Ruffini a guidare le due squadre, iniziano anche le gare di triathlon e non vanno dimenticati i tuffi con Giovanni Tocci dai tre metri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli italiani in gara e tutti gli orari delle gare di giovedì 9 agosto agli European Championships 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 9 AGOSTO:

07.30-18.15 GOLF: Gara a squadre – Group matches (maschile): Italia 1 (Lorenzo Gagli, Guido Migliozzi), Italia 2 (Francesco Laporta, Alessandro Tadini)

09.30 ATLETICA LEGGERA: Lancio del disco (femminile) – Qualificazioni: Valentina Aniballi, Daisy Osakue

09.45-11.30 NUOTO: 400m misti (maschile) – Batterie: Federico Turrini

09.45-11.30 NUOTO: 400m stile libero (femminile) – Batterie: Stefania Pirozzi, Simona Quadarella

09.45-11.30 NUOTO: 4×100 misti (femminile) – Batterie: Italia

09.45-11.30 NUOTO: 4×100 misti (maschile) – Batterie: Italia

10.15-13.15 NUOTO DI FONDO: 10km (femminile): Arianna Bridi, Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi

10.15-13.15 NUOTO DI FONDO: 10km (maschile): Matteo Furlan, Simone Ruffini, Mario Sanzullo

10.15 TUFFI: 3 metri (maschile) – Preliminari: Giovanni Tocci, Lorenzo Marsaglia

10.30 ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo (femminile) – Qualificazioni: Laura Strati

10.55 ATLETICA LEGGERA: 110m ostacoli – Batterie: Paolo Dal Molin, Hassane Fofana, Lorenzo Perini

11.30 ATLETICA LEGGERA: 800m (maschile) – Batterie: Simone Barontini

14.15-17.45 TUFFI: Sincro 10 metri (maschile) – Finale: Vladimir Barbu/Mattia Placidi

14.15-17.45 TUFFI: Trampolino 3 metri (maschile) – Finale

14.15 TRIATHLON: Gara femminile: Angelica Olmo, Giorgia Priarone, Ilaria Zane

17.45-19.45 NUOTO: 50m farfalla (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 50m rana (femminile) – Finale

17,15-19.45 NUOTO: 200m dorso (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 400m stile libero (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 50m stile libero (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 100m farfalla (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 400m misti (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 4x100m misti (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 4x100m misti (maschile) – Finale

19.25 ATLETICA LEGGERA: 100m ostacoli – Semifinali: Luminosa Bogliolo

19.30-21.45 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (maschile, seniores) – Terza suddivisione: Tommaso De Vecchis, Ludovico Edalli, Marco Sarrugerio, Andrea Russo, Marco Lodadio

19.45 ATLETICA LEGGERA: Salto in alto (maschile) – Qualificazioni: Marco Fassinotti, Gianmarco Tamberi

19.50 ATLETICA LEGGERA: 400m (femminile) – Semifinali: Libania Grenot,Maria Benedicta Chighbolu

21.00 ATLETICA LEGGERA: 200m (maschile) – Finale: eventuali Fausto Desalu, Andrew Howe, Davide Manenti

21.20 ATLETICA LEGGERA: 3000m siepi (maschile) – Finale: Yohanes Chiappinelli, Ahmed Abdelwahed

