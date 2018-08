European Championships 2018, telefonata di Mattarella a Malagò: “Gli azzurri sono stati bravissimi”

Non poteva esserci gioia più grande per il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) Giovanni Malagò. È arrivata infatti ieri, come riporta l’ANSA, una telefonata da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Gli azzurri sono stati bravissimi”. Il Capo dello Stato voleva congratularsi ovviamente: “Per i successi agli Europei di nuoto, canottaggio e ciclismo” in terra scozzese.

Entrando nel dettaglio, le congratulazioni sono andate alle Federazioni che hanno dato spettacolo agguantando tantissime medaglie negli European Championships e ai loro presidenti: Paolo Barelli per il nuoto (Fin), Giuseppe Abbagnale per il canottaggio (Fic) e Renato Di Rocco per il ciclismo (Fci).













