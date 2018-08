Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Alberto Zorzi prova a prendersi Londra. Ben Maher e Scott Brash profeti in patria?

L’Italia ha ancora negli occhi l’impresa di Alberto Zorzi, straordinario protagonista con la sua splendida vittoria a Berlino nello scorso weekend del Longines Global Champions Tour 2018. Ma ora è già tempo di tuffarsi nel prossimo appuntamento, la tredicesima tappa della competizione che andrà in scena a Londra tra venerdì 3 e domenica 5 luglio.

Sarà proprio Zorzi uno dei principali favoriti per la vittoria finale, forte del feeling ritrovato con Fair Light van T Heike e dell’iniezione di fiducia derivante dai tre podi conseguiti a Mexico City, Montecarlo a Chantilly e, soprattutto, la vittoria in terra tedesca. Il fuoriclasse azzurro dispone di classe e velocità ed è un campione di continuità, al punto che può tuttora ambire a conquistare il LGCT 2018 con uno sprint nel finale di stagione.

Ma il protagonista più atteso a Londra sarà Ben Maher, attualmente al comando della classifica generale e già vincitore di due gare nella competizione. Da lui il pubblico di casa si aspetta una prova magistrale che lo consolidi ai vertici della graduatoria, ma anche Scott Brash può puntare ad un piazzamento di rilievo per provare a tornare in corsa per la vittoria finale dopo un lieve calo che ha fatto seguito all’esaltante avvio di stagione.

Ci sarà anche l’olandese Harrie Smolders, numero 1 del FEI ranking, atleta dominante se sarà al top della forma. Nel novero dei favoriti c’è spazio anche per l’australiana Edwina Tops-Alexander, attualmente seconda nel ranking, e per i tedeschi Christian Ahlmann e Marcus Ehning, oltre che per i belgi Pieter Devos e Niels Bruynseels, due fuoriclasse che cercheranno in tutti i modi di espugnare la capitale inglese e tornare a casa con una grande vittoria.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marco Proli / FISE