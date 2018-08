European Championships 2018, medagliere: Italia in lotta per il terzo posto e per il trionfo per numero di podi!

A quattro giorni dal termine degli European Championships 2018, l’Italia si trova in una posizione succulenta nel medagliere ufficiale. Considerando il numero di ori (8), la selezione tricolore si trova in quinta piazza a -2 dalla terza occupata dall’Olanda ed a -1 dalla Francia, mentre la Germania ci affianca come numero di vittorie, anche se con meno argenti.

Se Russia (21) e Gran Bretagna (15) appaiono imprendibili, il Bel Paese può provare a giocarsi fino in fondo un prestigioso terzo posto. Realisticamente, non sarà semplice. Pesano diverse occasioni mancate oggi davvero per un soffio (pensiamo agli argenti di Noemi Batki ed Ilaria Cusinato); inoltre le opportunità di salire sul gradino più alto del podio iniziano a diminuire. Bisognerà provarci nelle ultime finali del nuoto in corsia (se la giocherà Ilaria Cusinato nei 200 dorso, meno concrete le chance delle staffette miste), sperare in Elena Bertocchi nel trampolino da un metro nei tuffi ed in qualche sorpresa nel nuoto in acque libere, dove in nessuna gara gli azzurri partono davvero con i favori del pronostico. Potenziale ridotto nell’atletica dove, salvo sorprese inaspettate, la sola Antonella Palmisano può davvero giocarsi il successo nella 20 km di marcia. Attenzione poi domenica alla prova in linea di ciclismo su strada: Elia Viviani proverà a far saltare il banco, anche se dovrà vedersela con il mostro sacro slovacco Peter Sagan, tre volte campione del mondo.

Servirà dunque una vera e propria impresa per superare Olanda e Francia, le quali peraltro avranno a disposizione diverse opportunità per incrementare il bottino di ori tra atletica, bmx e nuoto di fondo (i transalpini anche nel triathlon femminile). Per l’Italia sarà complesso, ma più fattibile provare a tenersi dietro la Germania, mentre non va sottovalutata neppure l’Ucraina, settima con 7 ori.

Per questi ultimi quattro giorni, dunque, l’obiettivo concreto per la spedizione azzurra sarà la top5, provando a coltivare sino in fondo il sogno terzo posto.

Al tempo stesso l’Italia concorrerà per un altro grande risultato, forse ancor più prestigioso e lusinghiero: primeggiare per il numero complessivo di podi. Attualmente siamo a quota 43 medaglie, -1 dalla Russia che, tuttavia, non è presente nell’atletica per la nota squalifica per il doping di Stato. Bisognerà dunque farà la corsa sulla Gran Bretagna, attualmente ferma a 38, ma pericolosissima con la messe di allori in arrivo tra atletica, tuffi, golf e triathlon.

Non dimentichiamoci neppure del medagliere totale, quello che OA Sport davvero ritiene il più completo e che comprende anche i risultati degli Europei juniores di ginnastica artistica, che si svolgono nella medesima rassegna degli European Championships: qui l’Italia è prima per totale di podi e terza per il numero di ori.

Comunque la si voglia leggere, sono tanti i motivi di interesse per vivere questi ultimi quattro appassionanti giorni di questo evento multi-sport.

