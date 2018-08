European Championships 2018: come vederli in tv? La programmazione completa sulla Rai, offerti anche tanti streaming

Ormai ci siamo. Gli European Championships 2018 stanno per cominciare. Si tratta della grande novità dell’anno nel mondo dello sport: le rassegne continentali di diverse discipline si svolgeranno infatti in contemporanea, nello stile di una mini Olimpiade del Vecchio Continente. Manifestazioni che si terranno dal 2 al 12 agosto a Glasgow (Gran Bretagna) ed a Berlino (Germania).

La neonata competizione multisportiva, infatti, prevede lo svolgimento in contemporanea degli Europei di atletica leggera, nuoto, ginnastica artistica, ciclismo (in tutte le forme), tuffi, canottaggio, triathlon, golf: si tratta di una vera e propria mini Olimpiade del Vecchio Continente, un’abbuffata di sport concentrata in 12 giorni. L’obiettivo è aumentare l’attenzione mediatica sui vari eventi sfruttando al meglio il periodo estivo.

Di seguito il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato e tutti gli orari giorni per giorno degli European Championships 2018 con copertura della Rai. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della tv di Stato e di Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDÌ 2 AGOSTO:

Diretta Rai Sport dalle ore 9.25 alle 15.15; dalle ore 16.05 alle 18.30; dalle 20.00 alle 22.00.

10.30-15.00 CANOTTAGGIO: Batterie

11.00-12.50 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Prima suddivisione

14.15-16.05 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Seconda suddivisione

17.00-18.50 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Terza suddivisione

17.00-17.30 CANOTTAGGIO: Ripescaggi

19.45-21.30 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento a squadre (maschile) – Qualificazioni

19.45-21.30 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento a squadre (femminile) – Qualificazioni

20.00-21.50 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, seniores) – Quarta suddivisione

VENERDÌ 3 AGOSTO:

Diretta Rai 2 dalle ore 14.00 alle 19.35.

Diretta Rai Sport dalle ore 10.00–14.00 e dalle 19.35–22.00

09.45-11.30 NUOTO SINCRONIZZATO: Team Free – Preliminari

10.15-13.15 NUOTO: 400m misti (femminile) – Batterie

10.15-13.15 NUOTO: 400m stile libero (maschile) – Batterie

10.15-13.15 NUOTO: 50m stile libero (femminile) – Batterie

10.15-13.15 NUOTO: 50m dorso (maschile) – Batterie

10.15-13.15 NUOTO: 100m farfalla (femminile) – Batterie

10.15-13.15 NUOTO: 100m rana (maschile) – Batterie

10.15-13.15 NUOTO: 4x100m stile libero (femminile) – Batterie

10.15-13.15 NUOTO: 4x100m stile libero (maschile) – Batterie

10.15-13.15 NUOTO: 800m stile libero (femminile) – Batterie

10.30-13.00 CANOTTAGGIO: Ripescaggi e semifinali

11.00-13.15 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Prima suddivisione

13.45-16.45 NUOTO SINCRONIZZATO: Duet Technical – Finale

13.45-16.45 NUOTO SINCRONIZATO: Mixed Duet Technical – Finale

14.15-16.30 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Seconda suddivisione

15.00-22.00 CICLISMO SU PISTA: Sprint squadre (maschile) – Qualificazioni e Finali

15.00-22.00 CICLISMO SU PISTA: Sprint squadre (femminile) – Qualificazioni e Finali

15.00-22.00 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento a squadre (maschile) – Finali

15.00-22.00 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento a squadre (femminile) – Finali

15.00-22.00 CICLISMO SU PISTA: Scratch (maschile) – Finali

15.00-22.00 CICLISMO SU PISTA: Scratch (femminile) – Finali

16.45-19.00 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Terza suddivisione

17.45-19.45 NUOTO: 50m stile libero (femminile) – Semifinali

17.45-19.45 NUOTO: 50m dorso (maschile) – Semifinali

17.45-19.45 NUOTO: 100m farfalla (femminile) – Semifinali

17.45-19.45 NUOTO: 100m rana (maschile) – Semifinali

17.45-19.45 NUOTO: 400m misti (femminile) – Finale

17.45-19.45 NUOTO: 400m stile libero (maschile) – Finale

17.45-19.45 NUOTO: 4x100m stile libero (femminile) – Finale

17.45-19.45 NUOTO: 4x100m stile libero (maschile) – Finale

18.30-20.45 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (femminile, juniores) – Quarta suddivisione

SABATO 4 AGOSTO:

Diretta Rai 2 dalle ore 14.00 alle 19.35.

Diretta Rai Sport dalle ore 10.00–16.00 e dalle 19.35–22.00

09.45-10.30 NUOTO SINCRONIZZATO: Duet Free – Preliminari

09.45-12.00 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento individuale (femminile) – Qualificazioni

09.45-12.00 CICLISMO SU PISTA: 200m sprint cronometro (femminile) – Qualificazioni

09.45-12.00 CICLISMO SU PISTA: Chilometro da fermo (maschile) – Qualificazioni

10.15-13.15 NUOTO: 100m stile libero (maschile) – Batterie

10.15-13.15 NUOTO: 200m farfalla (maschile) – Batterie

10.15-13.15 NUOTO: 1500m stile libero (maschile) – Batterie

10.15-13.15 NUOTO: 100m rana (femminile) – Batterie

10.15-13.15 NUOTO: 50m rana dorso (femminile) – Batterie

10.15-13.15 NUOTO: 4x200m stile libero (mista) – Batterie

11.00-12.00 CANOTTAGGIO: Semifinali specialità olimpiche

12.00-14.15 CANOTTAGGIO: Finali specialità non olimpiche

14.00-16.50 GINNASTICA ARTISTICA: Concorso a squadre (femminile, seniores) – Finale

14.15-16.15 NUOTO SINCRONIZZATO: Team Free – Finale

14.45-18.00 CICLISMO SU PISTA: Gara a punti (femminile) – Finale

14.45-18.00 CICLISMO SU PISTA: Omnium (maschile) – Prima e seconda prova

14.45-18.00 CICLISMO SU PISTA – Chilometro da fermo (maschile) – Finale

17.45-19.15 NUOTO: 100m stile libero (maschile) – Semifinali

17.45-19.15 NUOTO: 200m farfalla (maschile) – Semifinali

17.45-19.15 NUOTO: 100m rana (femminile) – Semifinali

17.45-19.15 NUOTO: 50m dorso (femminile) – Semifinali

17.45-19.15 NUOTO: 50m stile libero (femminile) – Finale

17.45-19.15 NUOTO: 800m stile libero (femminile) – Finale

17.45-19.15 NUOTO: 100m farfalla (femminile) – Finale

17.45-19.15 NUOTO: 50m dorso (maschile) – Finale

17.45-19.15 NUOTO: 4x200m stile libero (mista) – Finale

19.45-22.15 CICLISMO SU PISTA – Inseguimento individuale (femminile) – Finale

19.45-22.15 CICLISMO SU PISTA – Omnium (maschile) – Terza e quarta prova

DOMENICA 5 AGOSTO:

Diretta Rai 2 dalle ore 13.45 alle 20.30.

Diretta Rai Sport dalle ore 10.00–17.00 e dalle 20.30–22.00

09.45-11.45 NUOTO SINCRONIZZATO: Solo Free – Preliminari

09.45-13.45 CICLISMO SU PISTA: 200m sprint cronometro (maschile) – Finale

09.45-13.45 CICLISMO SU PISTA: inseguimento individuale (maschile) – Qualificazioni

09.45-13.45 CICLISMO SU PISTA: sprint (maschile) – Qualificazioni

09.45-13.45 CICLISMO SU PISTA: Gara a eliminazione (femminile) – Finale

10.15-13.30 NUOTO: 200m misti (maschile) – Batterie

10.15-13.30 NUOTO: 100m dorso (maschile) – Batterie

10.15-13.30 NUOTO: 200m rana (maschile) – Batterie

10.15-13.30 NUOTO: 200m farfalla (femminile) – Batterie

10.15-13.30 NUOTO: 200m stile libero (femminile) – Batterie

10.15-13.30 NUOTO: 4x200m stile libero (maschile) – Batterie

11.00-13.30 GINNASTICA ARTISTICA: Finali di Specialità (femminile, juniores)

12.00-14.15 CANOTTAGGIO: Finali specialità olimpiche

13.30 CICLISMO SU STRADA: Prova in linea (femminile)

14.15-16.15 NUOTO SINCRONIZZATO: Free combination – Finale

15.30-18.00 GINNASTICA ARTISTICA: Finali di Specialità (femminile, seniores)

17.45-19.30 NUOTO: 100m dorso (maschile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m rana (maschile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m misti (maschile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m farfalla (femminile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m stile libero (femminile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 1500m stile libero (maschile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 100m stile libero (maschile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 200m farfalla (maschile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 100m rana (femminile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 50m dorso (femminile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 4x200m stile libero (maschile) – Finale

19.45-22.15 CICLISMO SU PISTA: Inseguimento individuale (maschile) – Finale

19.45-22.15 CICLISMO SU PISTA: Gara a punti (maschile) – Finale

LUNEDÌ 6 AGOSTO:

Diretta Rai 2 dalle ore 14.00 alle 19.35.

Diretta Rai Sport dalle ore 10.00–14.00 e dalle 19.35–20.00.

09.45-11.45 NUOTO SINCRONIZZATO: Solo technical – Finale

10.15-12.45 NUOTO: 200m stile libero (maschile) – Batterie

10.15-12.45 NUOTO: 50m farfalla (maschile) – Batterie

10.15-12.45 NUOTO: 200m rana (femminile) – Batterie

10.15-12.45 NUOTO: 100m dorso (femminile) – Batterie

10.15-12.45 NUOTO: 1500m stile libero (femminile) – Batterie

10.15-12.45 NUOTO: 4x100m mista (mista) – Batterie

12.45-14.30 TUFFI: Team Event – Finale

14.15-16.15 NUOTO SINCRONIZZATO: Team Technical – Finale

14.15-17.30 CICLISMO SU PISTA: Madison (maschile) – Finale

14.15-17.30 CICLISMO SU PISTA: Omnium (femminile) – Prima e seconda prova

14.15-17.30 CICLISMO SU PISTA: 500m cronometro (femminile) – Qualificazioni

16.05 ATLETICA LEGGERA: Lancio del martello (maschile) – Qualificazioni

16.30 ATLETICA LEGGERA: 100m (maschile) – Batterie

16.35 ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo (maschile) – Qualificazioni

17.05 ATLETICA LEGGERA: 400m ostacoli (maschile) – Batterie

17.35 ATLETICA LEGGERA: Getto del peso (maschile) – Qualificazioni

17.45 ATLETICA LEGGERA: 100m (femminile) – Batterie

17.45-19.30 NUOTO: 100m dorso (femminile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m rana (femminile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m stile libero (maschile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 50m farfalla (maschile) – Semifinali

17.45-19.30 NUOTO: 200m farfalla (femminile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 200m stile libero (femminile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 100m dorso (maschile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 200m rana (maschile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 200m misti (maschile) – Finale

17.45-19.30 NUOTO: 4x100m stile libero (mista) – Finale

19.45-22.00 CICLISMO SU PISTA: 500m cronometro (femminile) – Finale

19.45-22.00 CICLISMO SU PISTA: Omnium (femminile) – Terza e quarta prova

19.45-22.00 CICLISMO SU PISTA: Sprint (maschile) – Finale

19.45-22.00 CICLISMO SU PISTA: Sprint (femminile) – Finale

MARTEDÌ 7 AGOSTO:

Diretta Rai 2 dalle ore 14.00 alle 20.30 e dalle 21.05 alle 22.00.

Diretta Rai Sport dalle ore 8:30 alle 14:00. 15.30–17.15 e dalle 20.30–21.05.

08.35 ATLETICA LEGGERA: 50km di marcia (maschile)

08.35 ATLETICA LEGGERA: 50km di marcia (femminile)

09.30 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – 100m

09.40 ATLETICA LEGGERA: Lancio del disco (maschile) – Qualificazioni

09.45-12.30 NUOTO SINCRONIZZATO: Duet Free – Finale

09.45-12.30 NUOTO SINCRONIZZATO: Mixed Duet Free – Finale

09.45-12.15 NUOTO: 100m stile libero (femminile) – Batterie

09.45-12.15 NUOTO: 200m misti (femminile) – Batterie

09.45-12.15 NUOTO: 50m rana (maschile) – Batterie

09.45-12.15 NUOTO: 200m dorso (maschile) – Batterie

09.45-12.15 NUOTO: 800m stile libero (maschile) – Batterie

09.45-12.15 NUOTO: 4x200m stile libero (femminile) – Batterie

10.00 ATLETICA LEGGERA: 400m ostacoli (femminile) – Batterie

10.10 ATLETICA LEGGERA: Getto del peso (femminile) – Qualificazioni

10.15 CICLISMO MOUNTAIN BIKE: Gara femminile

10.15 TUFFI – Trampolino 1 metro (maschile) – Preliminari

10.30 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Salto in lungo

10.35 ATLETICA LEGGERA: 400m (maschile) – Batterie

11.05 ATLETICA LEGGERA: 800m (femminile) – Batterie

11.40 ATLETICA LEGGERA: 3000m siepi (maschile) – Primo turno

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Keirin (femminile) – Finale

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Madison (femminile) – Finale

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Keirin (maschile) – Finale

11.45-15.30 CICLISMO SU PISTA: Gara a eliminazione (maschile) – Finale

11.50 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Getto del peso

13.45 NUOTO SINCRONIZZATO: Sole Free – Finale

14.15-17.15 TUFFI: Sincro 10 metri (femminile) – Finale

14.15-17.15 TUFFI: Trampolino 1 metro (maschile) – Finale

15.15 CICLISMO MOUNTAIN BIKE: Gara maschile

17.15-19.45 NUOTO: 200m dorso (maschile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 50m rana (maschile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 100m stile libero (femminile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 200m misti (femminile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 1500m stile libero (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 100m dorso (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 200m rana (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 50m farfalla (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 200m stile libero (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 4x200m stile libero (femminile) – Finale

18.30 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Salto in alto

18.45 ATLETICA LEGGERA: Lancio del martello (maschile) – Finale

19.05 ATLETICA LEGGERA: 100m (femminile) – Semifinali

19.05 ATLETICA LEGGERA: Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni

19.30 ATLETICA LEGGERA: 100m (maschile) – Semifinali

19.55 ATLETICA LEGGERA: 400m ostacoli (maschile) – Semifinali

20.20 ATLETICA LEGGERA: 10000m (maschile) – Finale

20.33 ATLETICA LEGGERA: Getto del peso (maschile) – Finale

21.00 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – 400m

21.30 ATLETICA LEGGERA: 100m (femminile) – Finale

21.50 ATLETICA LEGGERA: 100m (maschile) – Finale

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO:

Diretta Rai 2 dalle ore 14.00 alle 20.30 e dalle 21.05 alle 22.00.

Diretta Rai Sport dalle ore 9:00 alle 13:30.e dalle 20.30–21.05.

07.30-18.15 GOLF: Gara a squadre – Group matches (maschile)

07.30-18.15 GOLF: Gara a squadre – Group matches (femminile)

09.35 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – 110m ostacoli

09.45 CICLISMO SU STRADA – Cronometro (femminile)

09.45-11.30 NUOTO: 200m dorso (femminile) – Batterie

09.45-11.30 NUOTO: 50m dorso (femminile) – Batterie

09.45-11.30 NUOTO: 50m rana (femminile) – Batterie

09.45-11.30 NUOTO: 50m stile libero (maschile) – Batterie

09.45-11.30 NUOTO: 100m farfalla (maschile) – Batterie

09.45-11.30 NUOTO: 4x100m misti (femminile) – Batterie

09.45-11.30 NUOTO: 4x100m misti (maschile) – Batterie

09.45-11.30 NUOTO: 4x100m stile libero (mista) – Batterie

10.10 ATLETICA LEGGERA: 100m ostacoli – Batterie

10.15 TUFFI: 10 metri (femminile) – Preliminari

10.15-13.15 NUOTO DI FONDO: 5km (maschile)

10.15-13.15 NUOTO DI FONDO: 5km (femminile)

10.20 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Lancio del disco

10.50 ATLETICA LEGGERA: 200m (maschile) – Batterie

11.05 ATLETICA LEGGERA: Salto triplo (femminile) – Qualificazioni

11.30 ATLETICA LEGGERA: 400m (femminile) – Batterie

12.00 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Salto con l’asta

12.05 ATLETICA LEGGERA: 1500m (maschile) – Batterie

13.00 ATLETICA LEGGERA: Tiro del giavellotto (maschile) – Qualificazioni

13.45 CICLISMO SU STRADA – Cronometro (maschile)

14.15-17.15 TUFFI: Sincro 3 metri (misto) – Finale

14.15-17.15 TUFFI: 10 metri (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 200m dorso (femminile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 50m farfalla (femminile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 50m rana (femminile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 50m stile libero (maschile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 100m farfalla (maschile) – Semifinali

17.15-19.45 NUOTO: 800m stile libero (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 50m rana (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 200m dorso (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 100m stile libero (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 200m misti (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 4x100m stile libero (mista) – Finale

17.50 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – Tiro del giavellotto

18.25 ATLETICA LEGGERA: Salto in alto (femminile) – Qualificazioni

19.10 ATLETICA LEGGERA: 400m ostacoli (maschile) – Semifinali

19.35 ATLETICA LEGGERA: 400m (maschile) – Semifinali

19.45 ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo (maschile) – Finale

20.00 ATLETICA LEGGERA: 800m (femminile) – Semifinali

20.15 ATLETICA LEGGERA: Getto del peso (femminile) – Finale

20.20 ATLETICA LEGGERA: 200m (maschile) – Semifinali

20.25 ATLETICA LEGGERA: Lancio del disco (maschile) – Finale

20.45 ATLETICA LEGGERA: 10000m (femminile) – Finale

21.35 ATLETICA LEGGERA: Decathlon – 1500m

GIOVEDÌ 9 AGOSTO:

Diretta Rai 2 dalle ore 14.00 alle 20.30 e dalle 21.05 alle 22.00.

Diretta Rai Sport dalle ore 9:00 alle 13:30.e dalle 20.30–21.05.

07.30-18.15 GOLF: Gara a squadre – Group matches (maschile)

07.30-18.15 GOLF: Gara a squadre – Group matches (femminile)

09.30 ATLETICA LEGGERA: Lancio del disco (femminile) – Qualificazioni

09.45-11.30 NUOTO: 400m misti (maschile) – Batterie

09.45-11.30 NUOTO: 400m stile libero (femminile) – Batterie

10.00 ATLETICA LEGGERA: Eptathlon – 100m

10.15-13.15 NUOTO DI FONDO: 10km (femminile)

10.15-13.15 NUOTO DI FONDO: 10km (maschile)

10.15 TUFFI: 3 metri (maschile) – Preliminari

10.30 ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo (femminile) – Qualificazioni

10.50 ATLETICA LEGGERA: Eptathlon – Salto in alto

10.55 ATLETICA LEGGERA: 110m ostacoli – Batterie

11.00-13.15 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (maschile, seniores) – Prima suddivisione

11.30 ATLETICA LEGGERA: 800m (maschile) – Batterie

12.30 ATLETICA LEGGERA: Tiro del giavellotto (femminile) – Qualificazioni

14.15-17.45 TUFFI: Sincro 10 metri (maschile) – Finale

14.15-17.45 TUFFI: Trampolino 3 metri (maschile) – Finale

14.15 TRIATHLON: Gara femminile

15.00-17.15 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (maschile, seniores) – Seconda suddivisione

17.45-19.45 NUOTO: 50m farfalla (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 50m rana (femminile) – Finale

17,15-19.45 NUOTO: 200m dorso (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 400m stile libero (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 50m stile libero (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 100m farfalla (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 400m misti (maschile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 4x100m misti (femminile) – Finale

17.15-19.45 NUOTO: 4x100m misti (maschile) – Finale

19.15 ATLETICA LEGGERA: Salto con l’asta (femminile) – Finale

19.20 ATLETICA LEGGERA: Eptathlon – Getto del peso

19.25 ATLETICA LEGGERA: 100m ostacoli – Semifinali

19.30-21.45 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (maschile, seniores) – Terza suddivisione

19.45 ATLETICA LEGGERA: Salto in alto (maschile) – Qualificazioni

19.50 ATLETICA LEGGERA: 400m (femminile) – Semifinali

20.15 ATLETICA LEGGERA: 400m ostacoli (maschile) – Finale

20.22 ATLETICA LEGGERA: Tiro del giavellotto (maschile) – Finale

20.30 ATLETICA LEGGERA: Eptathlon – 200m

21.00 ATLETICA LEGGERA: 200m (maschile) – Finale

21.20 ATLETICA LEGGERA: 3000m siepi (maschile) – Finale

21.50 ATLETICA LEGGERA: 100m ostacoli (femminile) – Finale

VENERDÌ 10 AGOSTO:

Diretta Rai 2 dalle ore 14.00 alle 20.30 e dalle 21.05 alle 22.00.

Diretta Rai Sport dalle ore 9:00 alle 13:30.e dalle 20.30–21.05.

07.30-18.15 GOLF: Gara a squadre – Group matches (maschile)

07.30-18.15 GOLF: Gara a squadre – Group matches (femminile)

10.00 ATLETICA LEGGERA: Lancio del martello (femminile) – Qualificazioni

10.15 TUFFI: Trampolino 1 metro (femminile) – Preliminari

10.50 ATLETICA LEGGERA: Eptathlon – Salto in lungo

11.00-14.00 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (maschile, juniores) – Prima suddivisione

11.15 ATLETICA LEGGERA: Salto con l’asta – Qualificazioni

11.25 ATLETICA LEGGERA: 200m (femminile) – Batterie

12.00 ATLETICA LEGGERA: 1500m (femminile) – Batterie

12.25 ATLETICA LEGGERA: 3000m (femminile) – Batterie

12.40 ATLETICA LEGGERA: Salto triplo (maschile) – Qualificazioni

12.45-14.45 CICLISMO BMX: Eliminatorie (maschile)

12.45-14.45 CICLISMO BMX: Eliminatorie (femminile)

12.50 ATLETICA LEGGERA: Eptathlon – Tiro del giavellotto

13.05 ATLETICA LEGGERA: 4x400m (maschile) – Batterie

13.40 ATLETICA LEGGERA: 4x400m (femminile) – Batterie

14.15-17.30 TUFFI: Sincro 3 metri (maschile) – Finale

14.15-17.30 TUFFI: Trampolino 1 metro (femminile) – Finale

15.00-18.00 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (maschile, juniores) – Seconda suddivisione

16.45 TRIATHLON: Gara maschile

19.10 ATLETICA LEGGERA: 110m ostacoli – Semifinali

19.20 ATLETICA LEGGERA: Salto in alto (femminile) – Finale

19.30-22.30 GINNASTICA ARTISTICA: Turno di qualificazione (maschile, juniores) – Terza suddivisione

19.35 ATLETICA LEGGERA: 800m (maschile) – Semifinali

19.55 ATLETICA LEGGERA: 200m (femminile) – Semifinali

20.10 ATLETICA LEGGERA: Salto triplo (femminile) – Finale

20.20 ATLETICA LEGGERA: Eptathlon – 800m

20.25 ATLETICA LEGGERA: Tiro del giavellotto (femminile) – Finale

20.50 ATLETICA LEGGERA: 400m ostacoli (femminile) – Finale

21.05 ATLETICA LEGGERA: 400m (maschile) – Finale

21.20 ATLETICA LEGGERA: 800m (femminile) – Finale

21.35 ATLETICA LEGGERA: 110m ostacoli (maschile) – Finale

21.50 ATLETICA LEGGERA: 1500m (maschile) – Finale

SABATO 11 AGOSTO:

Diretta Rai 2 dalle ore 14.00 alle 20.30 e dalle 21.05 alle 22.00.

Diretta Rai Sport dalle ore 9:00 alle 18:50 e dalle 20.30–21.05.

09.05 ATLETICA LEGGERA: 20km di marcia (femminile)

10.15 TUFFI: Trampolino 3 metri (femminile) – Preliminari

10.50-14.45 CICLISMO BMX: Ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali (maschile)

10.50-14.45 CICLISMO BMX: Quarti di finale, semifinali e finali (femminile)

10.55 ATLETICA LEGGERA: 20km di marcia (maschile)

11.15-19.15 GOLF: Gara a squadre – Foursomes (maschile)

11.15-19.15 GOLF: Gara a squadre – Foursomes (femminile)

11.45 NUOTO DI FONDO: Gara a squadre (mista)

14.00-16.25 GINNASTICA ARTISTICA: Concorso a squadre (maschile, seniores) – Finale

16.15-19.30 TUFFI – Sincro 10 metri (misto) – Finale

16.15-19.30 TUFFI – Trampolino 3 metri (femminile) – Finale

17.45 TRIATHLON: Gara a squadre

20.00 ATLETICA LEGGERA: Salto in alto (maschile) – Finale

20.05 ATLETICA LEGGERA: Salto in lungo (femminile) – Finale

20.20 ATLETICA LEGGERA: 400m (femminile) – Finale

20.25 ATLETICA LEGGERA: Lancio in disco (femminile) – Finale

20.35 ATLETICA LEGGERA: 800m (maschile) – Finale

20.50 ATLETICA LEGGERA: 200m (femminile) – Finale

21.00 ATLETICA LEGGERA: 5000m (maschile) – Finale

21.30 ATLETICA LEGGERA: 4x400m (maschile) – Finale

21.50 ATLETICA LEGGERA: 4x400m (femminile) – Finale

DOMENICA 12 AGOSTO:

Diretta Rai 2 dalle ore 14.00 alle 20.30 e dalle 21.05 alle 22.00.

Diretta Rai Sport dalle ore 9:00 alle 18:50 e dalle 20.30–21.05.

07.00-19.30 GOLF: Gara a squadre – Semifinali e Finali per le medaglie (maschile)

07.00-19.30 GOLF: Gara a squadre – Semifinali e Finali per le medaglie (femminile)

09.05 ATLETICA LEGGERA: Maratona (femminile)

09.45 NUOTO DI FONDO: 25km (maschile)

09.45 NUOTO DI FONDO: 25km (femminile)

10.00 ATLETICA LEGGERA: Maratona (maschile)

10.15 TUFFI: 10 metri (maschile) – Preliminari

11.00-13.40 GINNASTICA ARTISTICA: Finali di Specialità (maschile, juniores)

11.30 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea (maschile)

13.15-16.30 TUFFI: Sincro 3 metri (femminile) – Finale

13.15-16.30 TUFFI: 10 metri (maschile) – Finale

15.30-19.00 GINNASTICA ARTISTICA: Finali di Specialità (maschile, seniores)

19.10 ATLETICA LEGGERA: Salto con l’asta (maschile) – Finale

19.30 ATLETICA LEGGERA: Lancio del martello (femminile) – Finale

19.30 ATLETICA LEGGERA: 4x100m (femminile) – Batterie

19.50 ATLETICA LEGGERA: 4x100m (maschile) – Batterie

20.05 ATLETICA LEGGERA: Salto triplo (maschile) – Finale

20.15 ATLETICA LEGGERA: 3000m siepi (femminile) – Finale

20.35 ATLETICA LEGGERA: 1500m (femminile) – Finale

20.55 ATLETICA LEGGERA: 5000m (femminile) – Finale

21.20 ATLETICA LEGGERA: 4x100m (femminile) – Finale

21.35 ATLETICA LEGGERA: 4x100m (maschile) – Finale