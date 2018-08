Ciclismo su pista, Europei 2018: domani si parte con l’inseguimento a squadre femminile. L’Italia punta a difendere il titolo

Domani inizieranno gli Europei di ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Per l’Italia ci sarà subito una gara chiave, quella dell’inseguimento a squadre femminile, in cui le azzurre cercheranno di difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Berlino.

In pista troveremo Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Silvia Valsecchi, ma non Tatiana Guderzo, che non è stata convocata. Il quarto posto se lo giocheranno Simona Frapporti, Martina Alzini e Maria Giulia Confalonieri. Per loro sarà subito importante trovare il ritmo gara nelle qualificazioni di domani, visto che poi venerdì ci saranno le sfide decisive per il titolo.

L’obbiettivo primario delle azzurre sarà quello di centrare la finale. Le nostre portacolori hanno infatti dimostrato di avere le qualità per centrare il grande risultato, ma visto il livello sempre maggiore delle avversarie, bisogna evitare passi falsi e restare fin da subito concentrate. Sulla carta l’Italia si potrebbe poi giocare il titolo con la Gran Bretagna, che ci ha battuto in semifinale ai Mondiali, ma a questo livello ogni gara è differente.

Foto: Twitter Federciclismo