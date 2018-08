Europa League 2018-2019, oggi il sorteggio: orario d’inizio, tv, fasce e possibili avversarie di Milan e Lazio

Il momento tanto atteso dai tifosi di Milan e Lazio è ormai arrivato: oggi comincia ufficialmente la fase finale dell’Europa League 2018/19 con il sorteggio della fase a gironi. L’Italia sarà rappresentata da solo due squadre a causa dell’eliminazione dell’Atalanta ai calci di rigore dell’ultimo turno preliminare contro il Copenaghen.

Con la chiusura dei ventuno spareggi si è finalmente delineata la lista di 48 squadre che parteciperanno al sorteggio di Montecarlo, che si svolgerà oggi alle ore 13.00. La Lazio è riuscita a rimanere in prima fascia per un soffio, infatti è la dodicesima squadra per ranking, mentre il Milan è scalato come da previsione in seconda fascia. I capitolini evitano così di affrontare dei top team mondiali dal primo turno, ma dovranno stare attenti a diversi avversari molto insidiosi. Nella seconda urna le squadre più pericolose che può incontrare la Lazio sono lo Sporting Lisbona, il Marsiglia, il Copenaghen ed il Fenerbache, mentre le più abbordabili sono Rapid Vienna, Genk, Astana e Krasnodar. Per il passaggio del turno ai sedicesimi (si qualificano le prime due di ogni girone) sarà fondamentale l’abbinamento con la compagine inserita nella terza fascia, in cui il Betis Siviglia, il Lipsia e lo Spartak Mosca rappresentano delle possibili insidie per Immobile e compagni. I club collocati nella quarta urna non dovrebbero rappresentare un problema per nessuna delle due italiane, anche se sarebbe preferibile evitare i Rangers di Glasgow e lo Slavia Praga. Il Milan invece, oltre alle già citate possibili avversarie in terza e quarta fascia, dovrà affidarsi alla Dea Bendata per non essere sorteggiata nello stesso raggruppamento di Arsenal, Chelsea, Siviglia, Villareal o Zenit San Pietroburgo. La squadra guidata da Gennaro Gattuso potrebbe ritenersi soddisfatta di un abbinamento con Anderlecht, Olympiacos o Salisburgo, tutte compagini inserite nella prima fascia di merito.

Il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2018-2019 sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 1 e sarà visibile anche in diretta streaming su pc, tablet o smartphone attraverso l’applicazione SkyGo. Sarà possibile seguire il sorteggio anche attraverso la diretta live testuale di OA Sport.

Di seguito le 48 squadre partecipanti alla fase a gironi di Europa League con le fasce di appartenenza.

PRIMA FASCIA

Siviglia – 113.000 (Spagna)

Arsenal – 93.000 (Inghilterra)

Chelsea – 82.000 (Inghilterra)

Zenit – 78.000 (Russia)

Bayer Leverkusen – 66.000 (Germania)

Dinamo Kiev – 62.000 (Ucraina)

Besiktas – 57.000 (Turchia)

Salisburgo – 55.000 (Austria)

Olympiacos – 54.000 (Grecia)

Villarreal – 52.000 (Spagna)

Anderlecht – 48.000 (Belgio)

Lazio – 41.000 (Italia)

SECONDA FASCIA

Sporting Lisbona – 40.000 (Portogallo)

Ludogorets – 37.000 (Bulgaria)

Copenaghen – 34.000 (Danimarca)

Marsiglia – 32.000 (Francia)

Celtic – 31.000 (Scozia)

PAOK Salonicco – 29.500 (Grecia)

Milan 28.000 – (Italia)

Genk – 27.000 (Belgio)

Fenerbahce – 23.500 (Turchia)

Krasnodar – 23.500 (Russia)

Astana – 21.750 (Kazakistan)

Rapid Vienna – 21.500 (Austria)

TERZA FASCIA

Real Betis – 21.399 (Spagna)

Qarabag – 20.500 (Azerbaijan)

BATE Borisov – 20.500 (Bielorussia)

Dinamo Zagabria – 17.500 (Croazia)

RB Lipsia – 17.000 (Germania)

Eintracht Francoforte – 14.285 (Germania)

Malmoe – 14.000 (Svezia)

Spartak Mosca – 13.500 (Russia)

Standard Liegi – 12.500 (Belgio)

Zurigo – 12.000 (Svizzera)

Bordeaux – 11.283 (Francia)

Rennes – 11.283 (Francia)

QUARTA FASCIA

Apollon Limassol – 10.000 (Cipro)

Rosenborg – 9.000 (Norvegia)

Vorskla – 8.226 (Ucraina)

Slavia Praga – 7.500 (Repubblica Ceca)

Akhisar Belediyespor – 7.160 (Turchia)

Jablonec – 6.035 (Repubblica Ceca)

AEK Larnaca – 4.310 (Cipro)

VIDI – 4.250 (Ungheria)

Rangers – 3.750 (Scozia)

Sarpsborg – 3.485 (Norvegia)

F91 Dudelange – 3.500 (Lussemburgo)

Spartak Trnava – 3.500 (Slovacchia)

