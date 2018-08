Europa League 2018-2019, le avversarie del girone del Milan ai raggi X. Betis Siviglia e Olympiacos le rivali per la qualificazione, Dudelange squadra materasso del girone

Il Milan ha finalmente scoperto le tre squadre con cui si giocherà il passaggio del turno ai sedicesimi di finale nel gruppo F dell’Europa League 2018-2019. Il sorteggio è stato parzialmente positivo soprattutto in ottica primo posto del girone (che garantirebbe di essere testa di serie nell’estrazione del primo turno ad eliminazione diretta), ma non permetterà ai rossoneri di sottovalutare l’impegno considerando la presenza di due squadre insidiose come Olympiacos e Betis Siviglia, oltre alla Cenerentola Dudelange (Lussemburgo). Andiamo dunque ad analizzare le avversarie del Milan nel gruppo F.

OLYMPIACOS – I greci erano una delle squadre più abbordabili della prima fascia a causa dei pessimi risultati raggiunti nella passata stagione, in cui si è interrotta la striscia di sette campionati greci vinti consecutivi (dal 2011/12 al 2016/17). La scorsa stagione è stata travagliata anche a causa dei numerosi avvicendamenti sulla panchina greca di diversi allenatori che non sono riusciti a risollevare nè il campionato nè la stagione europea, terminata con l’ultimo posto nel girone di Champions con Juve, Sporting e Barcellona. Il livello complessivo della rosa è mediocre e soprattutto manca un leader che possa trascinare i compagni. Il nuovo tecnico portoghese Pedro Martins può contare comunque su un gruppo con esperienza internazionale e che è riuscito ad eliminare il Lucerna ed il Burnley ai preliminari. Nella rosa troviamo alcuni giocatori che hanno giocato in Serie A come Torosidis, Lazaros e Fetfatzidis.

BETIS SIVIGLIA – La squadra andalusa potrebbe essere la vera avversaria del Milan per il primo posto nel girone. I biancoverdi sono reduci da una stagione sorprendente in cui hanno raggiunto il sesto posto in Liga, assicurandosi così un posto in Europa. La seconda squadra di Siviglia per blasone ha investito parecchio nel mercato estivo per rinforzare la rosa in vista del doppio impegno. William Carvalho, Inui e Lo Celso (convocato da Sampaoli al Mondiale per l’Argentina) sono gli innesti più importanti di un Betis che punta dritto al passaggio del turno. Il leader della difesa è l’ex Barcellona Marc Bartrà, un giocatore che ha già esperienza internazionale anche ai massimi livelli e che proverà a trascinare i compagni ad una stagione di conferma in Liga ed in Europa.

DUDELANGE – I lussemburghesi hanno già fatto la storia e giungono alla fase a gironi con la voglia di continuare a stupire sfruttando al massimo una vetrina che potrebbe svoltare la carriera di diversi giocatori. La prima squadra lussemburghese a qualificarsi alla fase finale di una coppa europea ha cominciato il suo percorso europeo con una sconfitta nel primo turno preliminare di Champions con il Videoton (Ungheria), per poi sconfiggere in successione Drita (Kosovo), Legia Varsavia (Polonia) e Cluj Napoca (Romania) nel percorso di qualificazione per l’Europa League. La rosa è abbastanza modesta, nell’undici titolare che ha giocato il match decisivo per l’accesso ai gironi presenziavano cinque lussemburghesi, quattro francesi (provenienti dalla Ligue 2), un portoghese ed un tedesco (entrambi ex giocatori di categorie inferiori nei rispettivi paesi).

