Equitazione, Salto Ostacoli. Lorenzo De Luca terzo nel Grand Prix di Dublino! Trionfa l’olandese Kevin Jochems

Lorenzo De Luca conquista uno splendido podio nel Grand Prix di Dublino (Irlanda), dove si è svolta nei giorni scorsi l’ultima tappa della prima divisione europea della FEI Nations Cup 2018.

L’azzurro è riuscito a portare a casa un eccellente terzo posto con due percorsi netti in sella a Irenice Horta, fermando il cronometro nel barrage sul tempo di 41”55, a pochi decimi dal vincitore, l’olandese Kevin Jochems, che ha confermato l’eccellente momento dei Paesi Bassi, già saliti sul gradino più alto del podio con Schuttert a Valkenswaard nel Longines Global Champions Tour 2018.

Jochems si è imposto con due netti in sella a Captain Cooper, chiudendo il barrage in 40”93 e lasciandosi alle spalle il francese Alexis Deroubaix, secondo in 41”31 con Timon D’Aure.

De Luca è stato l’ultimo a realizzare due prove senza errori, mostrando un buon feeling con il suo destriero Irenice Horta e imponendosi ad alti livelli in una competizione che ha visto la partecipazione di atleti del calibro del beniamino di casa Bertram Allen, quinto con Molly Malone V, e del francese Kevin Staut, sesto con Reveur de Hurtebise HDC, mentre ai piedi del podio si è piazzata l’amazzone statunitese Adrienne Sternlicht, quarta in sella a Cristalline col miglior tempo nel barrage ma 4 penalità sul groppone.













Foto: Grassia / FISE