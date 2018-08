Equitazione, salto ostacoli: il ranking mondiale aggiornato. Harrie Smolders saldamente al comando, Zorzi scavalca De Luca

Zorzi scavalca De Luca, al comando resta Smolders. Il FEI Ranking di salto ostacoli non vede mutare le gerarchie al comando della graduatoria generale, in cui l’olandese Harrie Smolders resta saldamente in vetta con 3298 punti, frutto di ben 107 risultati conseguiti nel periodo analizzato per la stesura della classifica al 31 luglio 2018.

Smolders è il detentore del Longines Global Champions Tour ed è attualmente secondo nella classifica del LGCT 2018, oltre che argento europeo in carica. La sua straordinaria continuità di rendimento gli ha consentito di proiettarsi al comando della classifica ormai da otto mesi, testimonianza evidente della qualità di un atleta che in sella al suo destriero Don VHP sta facendo faville in giro per il mondo.

Alle spalle di Smolders, intanto, c’è lo svedese Peder Fredricson, oro agli Europei 2017 di Goteborg, che vanta 2911 punti e deve difendere la seconda posizione dall’assalto del canadese Eric Lamaze, che ha guadagnato terreno salendo a 2840 punti e scavalcando lo statunitense McLain Ward, ora addirittura quinto con 2740 punti, dietro anche al tedesco Marcus Ehning, strepitoso nella sua rimonta dal 13° al 4° posto con 2744 punti.

Al sesto posto, intanto, c’è un altro tedesco, Daniel Deusser, che dispone di 2708 punti, appena 2 in più rispetto allo svedese Henrik von Eckermann, scivolato dal quinto al settimo posto con 2706 punti. A chiudere la top ten ci sono il britannico Ben Maher, attuale leader del Longines Global Champions Tour, il francese Kevin Staut e lo statunitense Kent Farrington, mentre Elizabeth Madden, vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo, è attualmente al 12° posto.

Gli italiani, intanto, restano sornioni a ridosso delle prime posizioni, anche se sono piuttosto lontani dalla top ten, che un anno fa era a tinte azzurre. Alberto Zorzi, dopo la recente vittoria a Berlino, è salito al 18° posto con 2239 punti, scavalcando anche Lorenzo De Luca, scivolato al 21° posto con 2175 punti. Entrambi, in ogni caso, dispongono di talento a sufficienza per riportarsi ai vertici, magari al termine dei World Equestrian Games 2018, in cui puntano ad essere grandi protagonisti.

Di seguito, il FEI Ranking di salto ostacoli aggiornato:

1 Harrie Smolders (NED) 3298 punti

2 Peder Fredricson (SWE) 2911

3 Eric Lamaze (CAN) 2840

4 Marcus Ehning (GER) 2744

5 McLain Ward (USA) 2740

6 Daniel Deusser (GER) 2708

7 Henrik von Eckermann (SWE) 2706

8 Ben Maher (GBR) 2640

9 Kevin Staut (FRA) 2635

10 Kent Farrington (USA) 2623

18 Alberto Zorzi (ITA) 2239

21 Lorenzo De Luca (ITA) 2175













Foto: Grassia / FISE