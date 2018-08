Equitazione, Salto Ostacoli. Grande Italia a Gijon! E’ seconda alle spalle della Spagna dopo un avvincente spareggio

Grande Italia a Gijon (Spagna), dove è in corso un prestigioso “Cinque Stelle” con la partecipazione di numerosi atleti di grande caratura internazionale. Senza i binomi più rappresentativi del Bel Paese, gli azzurri hanno disputato una prova superba, chiudendo sul secondo gradino del podio al termine di un avvincente barrage con i padroni di casa spagnoli e l’Olanda nella Coppa delle Nazioni iberica.

A trionfare è stata proprio la Spagna, che ha sfruttato al meglio la giornata di grazia di Eduardo Alvarez Aznar, autore di due percorsi netti e della migliore prestazione nello spareggio, concluso senza errori in 42”37. Una prova d’autore, che ha impedito all’Italia di festeggiare la vittoria in terra spagnola, ma per gli azzurri resta la consapevolezza di aver disputato una prestazione da incorniciare.

La squadra italiana ha concluso con 12 penalità complessive con Antonio Alfonso (4/4) su Redskin de Riverland, Lucia Vizzini Le Jeune (8/0/4) su Cabalgaro Z, Emanuele Camilli (4/0) su Urban de Rohan e Riccardo Pisani (0/4) su Chaclot. E soltanto un ostacolo abbattuto da Lucia Vizzini nel barrage, concluso col miglior tempo, ha impedito all’azzurra di festeggiare il suo rientro con la vittoria.

Sul terzo gradino del podio si è piazzata l’Olanda, che ha tenuto dietro la Svezia e l’Irlanda, quarte a pari merito davanti alla Gran Bretagna, al Belgio e alla Francia. Per l’Italia, in ogni caso, si tratta di una bella iniezione di fiducia in vista della prova a squadre dei World Equestrian Games 2018, in cui gli azzurri si presenteranno con tutti i migliori interpreti, eccezion fatta per Alberto Zorzi, allo scopo di puntare all’oro iridato.













Foto: FISE