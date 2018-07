Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Alberto Zorzi abbatte il muro di Berlino! Splendida vittoria per l’azzurro davanti all’idolo di casa Christian Ahlmann

Alberto Zorzi abbatte il muro di Berlino. Strepitosa vittoria per il fuoriclasse italiano, che fa suonare l’inno di Mameli in Germania nella dodicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018 con una prestazione sensazionale in sella a Fair Light van T Heike, con il quale da alcuni mesi ha ritrovato un’alchimia perfetta, entrando in piena corsa per la vittoria della competizione. Zorzi è stato letteralmente dominante con due splendidi percorsi netti in sella al suo fantastico destriero.

Ma il capolavoro si è materializzato nella seconda manche, durante la quale è riuscito ad infliggere distacchi siderali a tutti i suoi avversari, chiudendo il barrage in 35”53 e lasciandosi alle spalle il beniamino di casa Christian Ahlmann, a cui non è bastato realizzare due prove senza errori e fermare il cronometro su 36”65 in sella a Clintrexo Z per salire sul gradino più alto del podio. A conquistare la terza posizione è stato il belga Pieter Devos, distante oltre due secondi da Zorzi in 37”96 con Claire Z, testimonianza evidente del predominio che l’azzurro ha imposto nel Longines Grand Prix. Per Zorzi si tratta della prima vittoria nel LGCT 2018, nel corso del quale aveva già collezionato tre podi con il secondo posto a Montecarlo e la terza piazza a Mexico City e Chantilly.

Il fuoriclasse italiano è tornato ufficialmente su livelli di eccellenza dopo un avvio di stagione altalenante ed ora si proietta con forza verso i prossimi appuntamenti che lo vedranno impegnato nella lotta per la vittoria del Longines Global Champions Tour 2018 e, sopratutto, nella prestigiosa kermesse dei Mondiali 2018 di Tryon, validi anche per la qualificazione olimpica oltre che per le ambite medaglie iridate. Ai piedi del podio si è piazzato un altro belga, Niels Bruynseels, che ha realizzato due netti in sella a Cas de Liberte, mentre il tedesco Daniel Deusser, quinto in classifica su Calisto Blue, è stato l’ultimo ad effettuare due prove senza errori.

Niente da fare, infine, per Lorenzo De Luca, costretto al ritiro durante il percorso base in sella a Jeunesse van t Paradijs. In classifica generale resta al comando il britannico Ben Maher con 237 punti, davanti all’olandese Harrie Smolders (215 punti) e l’australiana Edwina Tops-Alexander (212 punti), ma ora Zorzi incombe ed è quarto con 202 punti, in piena corsa per la vittoria finale.













Foto: Claudio Bosco LivePhotoSport