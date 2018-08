Equitazione, FEI Nations Cup 2018: Francia padrona del completo a Haras du Pin! Olanda e Germania sul podio, Italia sesta

Suona la Marsigliese a Haras du Pin, in Francia, dove i padroni di casa fanno la voce grossa nella quarta tappa della FEI Nations Cup 2018 di completo. Maxime Livio con Pica d’Or, Donatien Schauly ADJ con Pivoine des Touches, Astier Nicholas con Vinci de la Vigne e Karim Florent Laghouag con Entebbe de Hus hanno letteralmente dominato la scena, mandando in tripudio il pubblico francese con una prestazione impeccabile e portando a casa la vittoria con 97.1 punti.

Un distacco siderale separa la Francia dall’Olanda, seconda classifica con 120.7 punti grazie alle prove superbe di Elaine Pen su Undercover, Raf Kooremans su Henri Z, Sanne De Jong su Enjoy e Tim Lips su Lacoste Z. Sul terzo gradino del podio è salita la Germania, che alla vigilia sembrava poter essere l’avversaria più temibile per la Francia nel corso delle prove di dressage, cross country e salto ostacoli.

Andreas Ostholt su So Is Et, Jorn Warner su Vicco Pop, Nicolai Aldinger su Newell e Pauline Knorr su Wilbert Bo hanno concluso in terza posizione con 129.9 punti, lasciandosi dietro la Spagna (142.7 punti) e la Svezia (161.0 punti).

Sesta posizione, invece, per l’Italia (173.9 punti), che si è messa in luce soprattutto nel salto ostacoli con Marco Biasia su Tresor de la Loge, Ludovica Manzoli su Pin Up de Mai e Alberto Giugni su Mollington. Chiudono la classifica la Svizzera con 181.1 punti e la Gran Bretagna con 1086.8 punti.













Foto: FISE Lazio