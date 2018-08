Atletica, Filippo Tortu termina la stagione. Fastidio muscolare, niente Continental Cup

Grosseto 20-23 luglio 2017 Campionati Europei under 20 ,European Athletics U20 Championships, Nella foto: Campionati Europeo U20 - foto di Giancarlo Colombo/A.G.Giancarlo Colombo

La stagione di Filippo Tortu può considerarsi conclusa. Il primatista italiano dei 100 metri, primo capace di abbattere il muro dei 10 secondi, continua a risentire di un fastidio muscolare, lo stesso emerso al termine della semifinale della 4×100 degli Europei. Il brianzolo era stato convocato per la Continental Cup, selezionato per rappresentare l’Europa sui 100 metri ma il 20enne purtroppo non potrà essere a Ostrava (Repubblica Ceca) nel weekend dell’8-9 settembre.

In accordo con il papà-coach Salvino, con lo staff tecnico della Federazione e con le Fiamme Gialle, Filippo Tortu ha deciso di fermarsi qui e di pensare già alla prossima stagione dove sarà chiamato a un ulteriore salto di qualità dopo il 9.99 corso quest’anno e una rassegna continentale un po’ al di sotto delle aspettative. L’annata si conclude dunque con otto gare disputate sulla distanza regina, sei sotto 10.10 e soprattutto col 9.99 stampato a Madrid.













Foto: FIDAL/Colombo