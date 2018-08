Crollo del ponte a Genova, Giovanni Malagò: “Un minuto di raccoglimento in tutte le manifestazioni sportive da oggi al fine settimana”

Una vera e propria tragedia. E’ di almeno 22 morti, 13 feriti e 10 dispersi il bilancio molto provvisorio di quanto è accaduto a Genova, lungo il tratto autostradale A10. Alle ore 12, parte del ponte Morandi, che sovrasta il torrente Polcevera in uno dei quartieri più popolosi della città ligure, è crollato. Stando alle prime ricostruzioni si sarebbe trattato di un cedimento strutturale a provocare il disastro mentre era in corso un nubifragio, coinvolgendo 21 auto e 2 i tir in transito nella porzione caduta (fonte gazzetta.it). Una notizia che ha portato il presidente del Coni Giovanni Malagò ad indire un minuto di raccoglimento: “Per onorare la memoria delle vittime della tragedia di Genova” (fonte Ansa).













Foto: Wikipedia