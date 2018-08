Coppa Italia 2018-2019, i risultati del secondo turno e gli accoppiamenti del terzo turno. Debuttano le squadre di Serie A

Dopo gli anticipi di ieri, oggi si è disputato il grosso delle partite del secondo turno della Coppa Italia 2018-2019. Esordiscono le compagini di Serie B, le vincenti volano al terzo turno dove debutteranno anche le squadre di Serie A (eccezion fatta per le otto teste di serie).

Il Benevento batte l’Imolese per 3-1 e si assicura la sfida contro l’Udinese, il Cittadella batte il Monopoli per 1-0 e si regala la trasferta di Empoli, il Torino incrocerà il Cosenza mentre il Bologna se la vedrà con il Padova. Viterbese per la Sampdoria e Spezia per la SPAL, il Sassuolo ripartirà contro la Ternana. Di seguito tutti i risultati delle partite di oggi domenica 5 agosto e gli incroci del terzo turno che si disputerà sempre su partita secca.

SECONDO TURNO:

Benevento vs Imolese 3-1

Cittadella vs Monopoli 1-0

Venezia vs Sudtirol 0-1

Brescia vs Pro Vercelli 5-2 d.c.r (1-1)

Cremonese vs Pisa 4-6 d.c.r. (2-2)

Entella vs Siena 3-0

Livorno vs Casertana 8-7 d.c.r (1-1)

Padova vs Monza 1-0

Palermo vs Vicenza 7-6 d.c.r (1-1)

Perugia vs Novara 1-3

Pescara vs Pordenone 6-5 d.c.r (2-2)

Verona vs Juve Stabia 4-1

Crotone vs Giana Erminio 4-0

Foggia vs Catania 1-3

Salernitana vs Rezzato 6-1

Lecce vs Feralpisalò martedì 7 agosto

TERZO TURNO:

Sampdoria vs Viterbese Castrense

SPAL vs Spezia

Sassuolo vs Ternana

Verona vs Catania

Parma vs Pisa

Brescia vs Novara

Empoli vs Cittadella

Udinese vs Benevento

Torino vs Cosenza

Frosinone vs Sudtirol

Genoa vs Lecce/Feralpisalò

Virtus Entella vs Salernitana

Bologna vs Padova

Livorno vs Crotone

Chievo vs Pescara

Cagliari vs Palermo













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com