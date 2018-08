Coppa Davis 2019: data, programma, orari e tv

Vedrà la luce a Madrid (Spagna) o Lille (Francia) la Coppa Davis con il nuovo format, deciso ed approvato oggi ad Orlando (USA): dal 18 al 24 novembre 2019 andrà in scena la fase finale a 18 squadre prevista dal nuovo regolamento. Quattro saranno le semifinaliste del 2018 (Croazia, Francia, Spagna ed USA), due le wild card, dodici le qualificate dopo il turno preliminare di febbraio 2019 (coinvolte 24 formazioni in incontri in casa ed in trasferta).

Le squadre verranno inizialmente divise in sei gruppi da tre. Da lunedì 18 a giovedì 21 novembre si terrà la fase a gironi, che si giocherà al meglio dei tre incontri (due singolari ed un doppio), tutti al meglio dei tre set. Le squadre vincitrici dei sei gironi e le due migliori seconde si qualificheranno ai quarti di venerdì 22. Sabato 23 e domenica 24 infine, si giocheranno semifinali e finali. Le semifinaliste saranno qualificate di diritto alla fase finale del 2020.

Le ultime due classificate al termine del round robin saranno retrocesse nei gruppi zonali, mentre tutte le altre squadre che non raggiungeranno le semifinali saranno qualificate al turno preliminare del febbraio 2020. Tutte le gare di Coppa Davis saranno trasmesse in diretta tv su SuperTennis, che ha i diritti fino al 2021.

Di seguito il programma completo della Coppa Davis 2019:

Turno preliminare

Febbraio 2019

Fase finale

18-24 novembre 2019

dal 18 al 21 fase a gironi

22 quarti di finale

23 semifinali

24 finale













