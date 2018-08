Ciclismo, Geraint Thomas: “Sky è la mia famiglia, rimarrò qui. E ora mi concentrerò sul Giro d’Italia”

Negli ultimi giorni si è parlato a lungo riguardo al contratto di Geraint Thomas, fresco vincitore del Tour de France che non ha ancora firmato il rinnovo con il Team Sky. Il contratto scade alla fine dell’anno e il gallese sta valutando la situazione per decidere cosa fare nel prossimo futuro. Nel frattempo il 32enne ha partecipato al criterium Kortrijk Koerse a tre settimane di distanza dal suo trionfo alla Grande Boucle e ha parlato in conferenza stampa: “La Sky è la mia famiglia. La settimana scorsa ho fatto un barbecue insieme a Chris Froome e a sua moglie Michelle. Con noi c’era anche Luke Rowe. Devo tutto a questa squadra. Anche se non è ancora certo al 100% e non ho ancora firmato, penso proprio che rimarrò qui. Credo che la firma potrebbe arrivare la prossima settimana“.

Geraint Thomas ha dunque definito l’obiettivo della prossima stagione: “Voglio decisamente concentrarmi sul Giro d’Italia. Dobbiamo parlarne con il team e vedere come fare, ci tengo dopo la caduta dell’anno scorso. Fare Giro e Tour insieme? Quello che sono riusciti a fare sia Chris che Tom Dumoulin quest’anno è qualcosa di fantastico. Ma non so se riuscirò a farlo. Vedremo”. E in futuro vorrebbe anche vincere il Giro delle Fiandre…













Foto: Radu Razvan / Shutterstock.com