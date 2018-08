Clasica San Sebastian 2018: tutti gli italiani al via. Diego Ulissi vuole tornare protagonista

Saranno nove i corridori italiani al via della Clasica San Sebastian, che si svolgerà sabato su un percorso di 229 km attorno alla città basca. La maggior parte dei nostri portacolori dovrà correre in supporto ai rispettivi capitani in questa gara, ma uno di loro potrà ambire ad un bel risultato personale. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti gli italiani al via della Clasica San Sebastian e loro ambizioni.

Partiamo da Diego Ulissi, che possiede le caratteristiche adatte per essere protagonista in questa corsa. Il 29enne dopo aver conquistato una bella vittoria al Giro di Svizzera a metà giugno, è pronto a tornare a lottare con i migliori e alla RideLondon ha mostrato una buona condizione. Nella UAE-Team Emirates ci sarà anche Daniel Martin, reduce da un ottimo Tour e Ulissi dovrà quindi condividere con lui i gradi da capitano. Al loro fianco anche il veterano Manuele Mori, uomo squadra sempre prezioso.

Poche possibilità di vittoria invece per gli altri italiani. Nella Bahrain Merida Antonio Nibali e Manuele Boaro correranno in supporto ai fratelli Izagirre, mentre nell’Astana Davide Villella e Dario Cataldo faranno lo stesso per Miguel Angel Lopez. Compiti da gregari anche per Eugenio Alafaci nella Trek – Segafredo e Matteo Montaguti nell’AG2R La Mondiale. Infine menzione a parte per il 23enne Matteo Fabbro (Katusha – Alpecin), che avrà un’altra occasione per fare un’importante esperienza e magari provare ad entrare in un’azione da lontano, viste le sue ottime qualità da scalatore.

Foto: Valerio Origo