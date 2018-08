Ciclismo su pista, Mondiali juniores 2018: Vittoria Guazzini splendido oro nell’omnium

E sono due medaglie d’oro per la nazionale italiana ai Mondiali juniores di ciclismo su pista 2018 in quel di Aigle (Svizzera). Sul Velodromo elvetico Vittoria Guazzini, giovanissima (nata a fine dicembre del 2000), dopo essersi tolta la soddisfazione di trionfare con il quartetto di inseguimento a squadre va a prendersi anche la gioia personale, portandosi a casa la splendida medaglia più pregiata nella prova olimpica dell’omnium.

Un dominio davvero clamoroso quella della neo campionessa iridata, davvero mostruosa in tutte le prove: dopo la terza piazza nello scratch sono arrivate le prime piazze in tempo race ed eliminazione, oltre ad una corsa a punti in pura gestione dove ha anche agguantato un giro. 142 punti, 18 lunghezze di svantaggio per la prima delle inseguitrici, la russa Daria Malkova. Bronzo alla polacca Marta Jalskulska.

Altri tre titoli assegnati in giornata. Nella corsa a punti vittoria per l’australiano Lucas Plapp davanti al polacco Prokopyszyn e al danese Skivild; nell’inseguimento maschile individuale due russi sul podio, con Lev Gonov oro, il britannico Vernon argento e Syritsa bronzo. In chiusura di programma, nella sprint al femminile la Germania esulta con Lea Sophie Friedriech: argento alla cinese Hu, bronzo alla polacca Sibiak.

Foto: Twitter Federiciclismo