Ciclismo su pista, Mondiali juniores 2018: Italia senza medaglie nella giornata finale

Non arrivano medaglie per l’Italia nell’ultima giornata dei Mondiali juniores 2018 di ciclismo su pista. La nostra Nazionale chiude così la rassegna iridata con quattro medaglie d’oro. Oggi non è arrivata la magia conclusiva di Vittoria Guazzini che nei giorni scorsi aveva vinto tre titoli: oggi l’azzurrina, impegnata nella madison con Gloria Scarsi, è caduta nelle prime battute e il tandem non è riuscito a contrastare la Francia (Berteau/le Net), la Russia (Malkova/Miliaeva) e l’Australia (Wallace/Culling). La nostra coppia ha chiuso in quarta posizione mentre Davide Boscaro non è andato oltre il sesto posto nella finale del keirin (1:03.034) vinta dall’australiano Thomas Cornish davanti al ceco Jakub Stastny e al tedesco Anton Hohne.

Sempre nel keirin, ma al femminile, Giada Capobianchi ha concluso in undicesima posizione nella gara vinta dalla tedesca Lea Sophie Friedrich sulla polacca Sibiak e sulla russa Tyshenko. Ottava piazza invece per Alessio Bonelli e Mattia Pinazzi nella madison conquistata dall’Australia (Quick/Plapp) su Russia (Syritsa/Gonov) e Danimarca (Frederikse/Malmberg).













Foto: Twitter Federciclismo