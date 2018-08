Ciclismo su pista, Europei Junior/U23 2018: un oro ed un argento per l’Italia nell’ultima giornata

Si chiude con altre due medaglie, un oro ed un bronzo, la trionfale spedizione azzurra agli Europei junior/under 23 di ciclismo su pista di Aigle: in Svizzera oggi titolo continentale nel madison junior femminile con Vittoria Guazzini e Gloria Scarsi e gradino più basso del podio con Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo nella stessa gara della categoria under 23.

Nel madison junior femminile oro e titolo europeo per Vittoria Guazzini e Gloria Scarsi, mentre nel madison under 23 femminile ottengono il bronzo Letizia Paternoster ed Elisa Balsamo, che chiudono alle spalle delle russe Diana Klimova e Mariia Novolodskaya, prime, e delle britanniche Barker / Roberts, all’argento.

Nel madison under 23 maschile oro ai britannici Walls / Hayter, con 121 punti, certificando un dominio assoluto. Argento ai belgi Boussaer / Hesters, con 51 punti, bronzo agli elvetici Selenati / Ruegg, a quota 38. Sesti classificati gli azzurrini Davide Plebani e Attilio Viviani, con 19.

Nella medesima prova della categoria junior vincono i belgi Nicolas Wernimont e Fabio Van Den Bossche con 43 punti.Si fermano a 34 invece, e vanno all’argento i tedeschi Calvin Kik e Nils Weispfennig. Stesso punteggio ma metallo meno pregiato per i polacchi Damian Papierski e Filip Prokopyszyn. Altro sesto posto per l’Italia, con Mattia Pinazzi e Alessio Bonelli, che non vanno oltre quota 12.

L’Italia chiude la spedizione con 21 medaglie: 13 ori, 5 argenti e 3 bronzi, vincendo il medagliere.













Foto: Profilo Twitter Federciclismo

roberto.santangelo@oasport.it