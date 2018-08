Ciclismo su pista, Europei Juniores e U23 2018: Italia da sogno con altri tre ori. Vittoria Guazzini, Samuele Manfredi e il quartetto femminile conquistano il titolo

L’Italia continua ad essere assoluta protagonista degli Europei Juniores e Under 23 di ciclismo su pista, in corso di svolgimento ad Aigle (Svizzera). Nella terza giornata di gara il Bel Paese ha conquistato altre quattro medaglie, di cui tre d’oro, aumentando così ulteriormente un bottino già ricco. Andiamo quindi a scoprire i risultati odierni.

Il primo titolo di giornata arriva da Vittoria Guazzini, che dopo l’oro mondiale, si impone anche a livello continentale nell’inseguimento individuale juniores. L’azzurra ha dimostrato ancora una volta il suo straordinario talento, andando a battere in finale l’irlandese Lara Gillespie, con il tempo di 2’21″197, contro il 2’21″846 dell’avversaria. L’Italia può festeggiare anche il bronzo di Sofia Collinelli, che vince nettamente la finale per il terzo posto in 2’24”013 sulla russa Mariia Miliaeva (2’26”026).

Al maschile trionfa Samuele Manfredi, che permette così all’Italia di realizzare una splendida doppietta nell’inseguimento juniores. Il 18enne azzurro ha dominato fin dalle qualificazioni e poi ha vinto con un margine netto la finale, realizzando il tempo di 3’15”944, battendo il greco Panagiotis Karatsivis (3’17”152). Completa il podio il russo Nikita Bersenev.

Il terzo oro odierno arriva dal quartetto dell’inseguimento a squadre U23 femminile. La squadra delle meraviglie formata da Martina Alzini, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Letizia Paternoster ha battuto in finale la Gran Bretagna, bronzo per la Germania. Sfuma invece il podio al maschile con il quartetto formato da Davide Plebani, Stefano Moro, Carloalberto Giordani e Giulio Masotto, che si arrende per poco più di sei decimi con la Russia. Titolo alla Gran Bretagna, che batte la Svizzera. Ottime notizie anche dalla velocità femminile U23, dove Miriam Vece ha superato ottavi e quarti e domani sfiderà in semifinale la belga Nicky Degrendele.

Foto: Twitter Federciclismo