Ciclismo su pista, Europei 2018: tutti gli italiani in gara venerdì 3 agosto. Gli orari e il programma

Seconda importante giornata per gli Europei di ciclismo su pista in quel di Glasgow (Scozia): al Sir Chris Hoy Velodrome infatti si entra nel vivo con le medaglie che vengono assegnate. La lotta per il titolo nello scratch e nelle gare a squadre di inseguimento e velocità. Andiamo a scoprire il programma e gli azzurri in gara oggi.

Venerdì 3 agosto

15.15-17.15 Sprint a squadre maschile e femminile – Qualificazioni e primo turno Miriam Vece-Elena Bissolati / Francesco Ceci-Luca Ceci e Davide Ceci

Inseguimento a squadre maschile e femminile – Primo turno Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Filippo Ganna ed Elia Viviani e Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Silvia Valsecchi

Scratch femminile – Finale Rachele Barbieri

19.30-21.10 Inseguimento a squadre maschile e femminile – Finali Eventuali Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Filippo Ganna ed Elia Viviani e Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Marta Cavalli e Silvia Valsecchi

Scratch maschile – Finale Elia Viviani

Sprint squadre maschile e femminile – Finali Eventuali Miriam Vece-Elena Bissolati / Francesco Ceci-Luca Ceci-Davide Ceci













Foto: Twitter Federciclismo