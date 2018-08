Ciclismo su pista, Europei 2018: le gare di oggi. Debutto per Elia Viviani nell’omnium

Giornata fondamentale, la terza, che si disputerà oggi, sabato 4 agosto, per quanto riguarda gli Europei di ciclismo su pista. Al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow (Scozia) si entra davvero nel vivo: tantissime le gare in programma, a partire dal mattino fino ad arrivare alla prima serata italiana, con davvero molti titoli e medaglie da assegnare.

L’Italia punta tanto, se non tutto, su Elia Viviani. Inizia infatti l’omnium, che vede impegnato il campione olimpico in carica, tornato a testarsi in pista dopo un paio di anni di stop dopo l’oro a Cinque Cerchi a Rio. Parte da favorito, ma dovrà stare attento ad eventuali imprevisti dovuti anche dalla lontananza dalle gare per tutto questo tempo. La gamba è quella dei giorni migliori, come ha dimostrato ieri trascinando il quartetto all’oro continentale e issandosi in quarta piazza nello scratch, che sarà proprio la gara che aprirà il programma. Poi, in successione, Tempo Race, eliminazione e corsa a punti conclusiva.

Molto più difficile ottenere un risultato di prestigio nell’inseguimento individuale al femminile, dove vengono schierate Martina Alzini e Simona Frapporti. Compito arduo anche per Maria Giulia Confalonieri nella corsa a punti, che vede al via una delle grandi protagoniste dell’Europeo, l’olandese Kirsten Wild. Inizia, sempre al femminile, anche il torneo dello sprint: Gloria Manzoni e Miriam Vece al via, con quest’ultima che proverà a superare almeno qualche turno.

L’altro titolo che si assegna invece tra gli uomini è quello del chilometro con partenza da fermo. Francesco Ceci e Francesco Lamon gli azzurri al via di una prova che sarà davvero complicata.

Foto: Pier Colombo