Ciclismo su pista, Europei 2018: tra gli azzurri in mattinata brilla Francesco Lamon

Mattinata dedicata alle qualificazioni in questa terza giornata per gli Europei di ciclismo su pista di Glasgow che si prospetta davvero intensa e spettacolare. Sono tre le gare andate in scena al Sir Chris Hoy Velodrome in terra scozzese.

La miglior performance in casa Italia è stata portata da Francesco Lamon: il campione d’Europa dell’inseguimento a squadre si è testato sul chilometro da fermo e ha portato a casa un’ottima sesta piazza in 1:01.342. Davanti a tutti troviamo l’olandese Matthijs Buchli (59.783) davanti al tedesco Eilers e al francese D’Almeida. Nella serata la finale a otto che assegnerà le medaglie. Niente da fare per Francesco Ceci, solo 17mo.

Ci si aspettava qualcosa in più per quanto riguarda l’inseguimento individuale femminile. Non è stata schierata Silvia Valsecchi, medaglia iridata della specialità, sono andate in pista Martina Alzini e Simona Frapporti che hanno chiuso la qualifica rispettivamente in settima ed undicesima posizione. A giocarsi la medaglia d’oro la teutonica Lisa Brennauer contro la padrona di casa e favoritissima Katie Archibald.

Ultima gara della mattinata è stata la sprint al femminile, con le migliori 10 che avanzavano agli ottavi di finale (super tempo della teutonica Emma Hinze in 10.887), invece tutte le altre ai sedicesimi di finale. 19ma Miriam Vece, 21ma Gloria Manzoni: per loro sarà difficile superare il prossimo turno.

Foto: FB Lamon