Ciclismo su pista, Europei 2018: Elia Viviani parte fortissimo nell’omnium e vince lo scratch!

Parte alla grande Elia Viviani nell’omnium agli Europei di ciclismo su pista. Il veronese, campione olimpico in carica di questa specialità, ha subito dimostrato la sua forza al Sir Chris Hoy Velodrome di Glasgow (Gran Bretagna), andando a vincere nettamente la prima prova, lo scratch, e balzando così al comando della classifica.

Viviani ha gestito in modo perfetto dal punto di vista tattico la gara, restando passivo in gruppo nella prima parte e poi prendendo le prime posizioni negli ultimi giri. Sfruttando le sue grandi doti da velocista, l’azzurro ha vinto con facilità lo sprint finale, battendo il britannico Ethan Hayter e il francese Benjamin Thomas. Viviani conquista così 40 punti molto importanti nell’economia dell’omnium e ora cercherà di difendere la leadership nella tempo race, prossima prova in programma.

Foto: Fabio Pizzuto