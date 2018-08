Ciclismo su pista, Europei 2018: tempo race da dimenticare, Elia Viviani scende in ottava posizione nell’omnium

Da dimenticare la tempo race per quanto riguarda Elia Viviani nell’omnium degli Europei di ciclismo su pista in quel di Glasgow. Quando sembrava essere tutto apparecchiato per un super ritorno nel velodromo per il campione olimpico della specialità di Rio 2016, proprio nella specialità sconosciuta dall’atleta di Isola della Scala arriva una performance davvero negativa.

L’azzurro, che si era aggiudicato lo scratch inaugurale con una prestazione eccezionale, nella nuova tempo race rimane passivo, non dimostra di avere una grande gamba, non va a punti e chiude in una deludente tredicesima piazza. Scende dalla vetta all’ottavo posto in classifica generale, con 56 punti.

A vincere nella gara è il portoghese Rui Oliveira, mentre in testa alla classifica al momento troviamo il greco Christos Volikakis con 68 punti. Seguono, molto vicini, in tre: Claudio Imhof (Svizzera), Benjamin Thomas (Francia) e Ethan Hayter (Gran Bretagna), tutti a quota 64.

Nella sessione serale si assegnano le medaglie: prima l’eliminazione, poi la corsa a punti.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter Elia Viviani