Ciclismo su pista, Europei 2018: PAZZESCA Maria Giulia Confalonieri! Regina della corsa a punti, oro strabiliante!

Una medaglia d’oro inaspettata, ma davvero meravigliosa. Maria Giulia Confalonieri trionfa agli Europei di ciclismo su pista nella specialità della corsa a punti al termine di una gara davvero mostruosa: l’azzurra, sin dal primo sprint, ha dimostrato di avere una gamba eccezionale e di poter giocarsela alla pari con rivali davvero di fama internazionale. Un trionfo clamoroso: a 25 anni la nativa di Giussano va a prendersi la più importante affermazione della carriera.

Una gamba monstre per l’azzurra nella giornata odierna: ha partecipato ad almeno sei sprint su dieci non soffrendo assolutamente la fatica. Il capolavoro però è arrivato negli ultimi chilometri: prima il giro conquistato in coppia con la belga Kopecky, poi il nono sprint vinto, susseguito dalla quarta piazza nell’ultima volata che è valsa il sorpasso (33 punti totali) per un oro eccezionale.

Alle spalle dell’atleta tricolore si assesta una super Ina Savenka, sorpresa bielorussa, abile a guadagnare il giro nelle prime fasi di gara e poi a difendersi nelle volate: per lei una lunghezza di distanza dalla nostra portacolori. Bronzo alla Russia con Gulnaz Badykova. Grande delusa di giornata l’olandese, campionessa del mondo di specialità, Kirsten Wild: non prende il giro, se la gioca sugli sprint ma chiude quarta.

Foto: Twitter Federciclismo